Homem mata quatro pessoas a tiros em edifício de Nova York

3 minutos

Quatro pessoas morreram nesta segunda-feira (28), entre elas um policial, em um ataque a tiros no centro de Nova York, provocado por um homem armado que se suicidou, informaram autoridades.

“Perdemos quatro vidas em mais um ato sem sentido de violência armada, incluindo um policial de 36 anos de origem bengali, pai de duas crianças e com outra a caminho”, disse o prefeito de Nova York, Eric Adams, acrescentando que uma pessoa está ferida em estado grave.

A polícia havia reportado anteriormente que o homem, que estava armado com um fuzil, foi “abatido”.

Segundo o jornal New York Post, que cita fontes policiais, o homem armado, um “perturbado”, abriu fogo dentro de um edifício de 44 andares que abriga a sede do banco de investimento Blackrock e escritórios da NFL, a principal liga de futebol americano do país, situado na esquina da Park Avenue com a rua 51.

“Neste momento, a situação está controlada e o atirador solitário foi neutralizado”, escreveu, por sua vez, a comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch, na rede X.

Procurada pela AFP, a polícia de Nova York não deu detalhes sobre o número de vítimas.

– ‘Caminhando com um rifle’ –

Segundo o New York Post, o atirador, que teria se suicidado depois do ataque, foi identificado como Shane Tamura. Ele entrou armado com um rifle no edifício e abriu fogo por volta das 18h30 locais (19h30 em Brasília).

“Estava no escritório. Estava recolhendo minhas coisas, me preparando para ir embora e, então, literalmente, justo quando estava prestes a sair, veio o anúncio de que não poderíamos sair, que não era seguro”, contou Shad Sakib à AFP.

“Todo o mundo estava confuso e se preguntava o que estava acontecendo. Então, alguém de repente se informou pela internet que havia alguém caminhando com um rifle” automático, continuou.

“Caminhava direto para o edifício vizinho. Vimos sua foto caminhando pela mesma área em que andei quando saí para almoçar”, acrescentou. “Você acha que algo assim não vai acontecer com alguém, mas acontece.”

A polícia posicionou um drone perto da Park Avenue em plena hora do rush, enquanto dezenas de agentes se aglomeravam no local, alguns com armas longas e outros com coletes à prova de balas, constataram jornalistas da AFP.

Muitas ambulâncias foram posicionadas nas imediações do edifício, enquanto as sirenes de dezenas de carros, a maioria descaracterizados, soavam pelas ruas limítrofes.

Adams aconselhou à população a “tomar as precauções de segurança adequadas se estivessem nas imediações”, bem como a não sair “se estiverem perto da Park Avenue e da East 51st Street”.

A polícia afastou repetidamente os jornalistas e as pessoas que tinham se reunido para ver o que parecia ser a gravação de um filme de ação em pleno centro de Manhattan, que coincidiu com o horário de saída do trabalho.

A região abriga muitos hotéis cinco estrelas, bem como numerosas sedes corporativas, entre elas Colgate Palmolive e KPMG.

