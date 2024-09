Tolerância em relação a identidades de gênero varia muito na Suíça

O conceito de tolerância varia muito na Suíça. Keystone-SDA

Em princípio, a tolerância é um valor importante para grande parte da população suíça. Mas as opiniões divergem quanto à natureza dessa tolerância, seja entre homens e mulheres ou de acordo com a orientação política dos partidos.

1 minuto

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A diferença é particularmente clara na questão da tolerância em relação a outras orientações sexuais e identidades de gênero, conforme demonstrado por uma pesquisa do Instituto Sotomo publicada no domingo. As mulheres consideram esses dois temas muito importantes, com 66% e 50%, respectivamente. Os homens estão menos convencidos, com apenas 49% e 32%, respectivamente.

Um quadro semelhante surge de acordo com o partido político. A grande maioria dos partidários de esquerda do Partido Socialista e do Partido Verde considera importante a tolerância a outras orientações sexuais (85%) e identidades de gênero (70%). Apenas 33% e 14% dos partidários do Partido Popular, de direita nacionalista, respectivamente, têm essa opinião.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Mostrar mais Em que pé estão os direitos da comunidade LGBTIQ na Suíça? A Suíça – pioneira no reconhecimento de casais do mesmo sexo – continua atrasada em termos de direitos LGBTIQ. ler mais Em que pé estão os direitos da comunidade LGBTIQ na Suíça?

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever