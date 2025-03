Incêndio em boate na Macedônia do Norte deixa ao menos 59 mortos

Pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas em um incêndio que devastou na madrugada deste domingo (16) uma boate na Macedônia do Norte durante um concerto de hip-hop.

“Há 59 pessoas falecidas, das quais 35 já foram identificadas”, informou o ministro do Interior, Pance Toskovski, na cidade de Kocani, onde ocorreu o incêndio.

O governo decretou sete dias de luto nacional, e as bandeiras estão a meio mastro em todo o país.

De acordo com as autoridades, 155 feridos foram levados para hospitais em todo o país, sendo que 22 estão em estado crítico. Alguns dos casos mais graves foram transferidos para hospitais em outros países europeus.

“No momento da tragédia, quase 500 pessoas estavam na boate, mas apenas 250 ingressos foram vendidos”, disse o ministro.

Muitas vítimas são jovens que assistiam à apresentação do DNK, um grupo de hip-hop muito popular no país, na boate Pulse em Kocani, cidade que fica a 100 quilômetros da capital, Skopje.

“Segundo as informações iniciais, o incêndio começou como resultado de faíscas de dispositivos pirotécnicos usados na apresentação”, disse o ministro Toskovski, que seguiu para Kocani.

“O mais provável é que as faíscas tenham atingido o teto, feito de um material facilmente inflamável, e então, em muito pouco tempo, o fogo se propagou por toda a boate e uma fumaça densa se formou”, acrescentou.

“Ouvi uma explosão e o teto desabou”, declarou à imprensa local um jovem que estava na casa noturna. “Todos corremos para uma porta que servia tanto para entrar quanto para sair”, acrescentou.

Vídeos publicados nas redes sociais antes do incêndio permitem observar o que parecem fogos de artifício utilizados durante shows.

– Possível “corrupção” –

“Tentaram ressuscitar as pessoas no local. Os bombeiros e a ambulância chegaram a tempo, mas não foi suficiente”, disse em frente a um hospital da capital uma jovem que estava na boate, em declarações à imprensa local.

“Houve um tumulto na saída. Estou esperando um amigo, ele está com queimaduras na mão. No início, não acreditamos que havia um incêndio, depois houve um pânico enorme e uma correria na saída da boate”, explicou.

As vítimas enviadas para o hospital de Kocani tinham entre 14 e 25 anos, informou a diretora do centro médico, Kristina Serafimovska.

Entre os feridos, “chegaram 70 pacientes que apresentavam queimaduras e intoxicação por monóxido de carbono”, acrescentou.

Serafimovska explicou que “a maioria dos mortos sofreu ferimentos devido ao tumulto que aconteceu quando tentavam sair”.

Um dos membros do grupo DNK, Vladimir Blazev, sofreu queimaduras no rosto e recebeu assistência respiratória, informou a família.

As autoridades estão investigando supostos casos de “corrupção” ou “suborno” relacionados ao incêndio.

“A empresa não tem licença para operar. Esta licença, como muitas outras coisas na Macedônia no passado, está relacionada com suborno e corrupção”, afirmou o ministro do Interior.

Toskovski disse indicou que mais de 20 pessoas estão sendo investigadas, 15 delas detidas na delegacia, enquanto outras estão no hospital.

À noite, o procurador-geral Ljucpo Kocevski destacou que a lista de “omissões” nas questões de segurança da boate Pulse era extensa, incluindo a falta de extintores suficientes, a ausência de duas saídas de emergência necessárias e a falta de um detector de fumaça.

“Hoje é um dia difícil e muito triste para a Macedônia”, escreveu o primeiro-ministro Hristijan Mickoski no Facebook. “A perda de tantas vidas jovens é irreparável, e a dor das famílias, entes queridos e amigos é incalculável”, acrescentou.

O papa Francisco enviou às famílias das vítimas, em sua maioria jovens, a expressão de suas “profundas condolências”.

