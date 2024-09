Incêndios seguem sem controle em Los Angeles apesar do clima mais fresco

O clima mais fresco desta quinta-feira (12) ajudou os bombeiros no combate aos incêndios fora de controle que atingem Los Angeles desde o fim de semana, mas as autoridades alertaram que o fogo pode se propagar de forma rápida e imprevisível a qualquer momento.

Cerca de 450 km² foram arrasados pelas chamas de três incêndios, que consumiram em uma semana dezenas de casas e levaram centenas de famílias a fugir, nos arredores da segunda maior cidade americana.

Investigadores acreditam que o incêndio chamado “Line”, que consumiu 15 mil hectares, tenha sido intencional. Justin Wayne Halstenberg, de 34 anos, da cidade californiana de Norco, foi preso sob suspeita de ter provocado a emergência.

Milhares de bombeiros de toda a região lutavam hoje contra o fogo. O “Bridge”, maior incêndio ativo na Califórnia, cresceu até atingir 20 mil hectares e destruiu 33 casas. Na cidade de Wrightwood, viam-se veículos carbonizados e escombros de prédios envolvidos em fumaça.

Bombeiros advertiram que o incêndio, que avançou nesta semana por desfiladeiros e encostas, continuava fora de controle e poderia se expandir repentinamente devido à quantidade de vegetação seca, o que poderia gerar colunas de fogo e “enviar incêndios pontuais” além da direção normal das chamas, segundo a agência Cal Fire.

A sudeste de Los Angeles, o incêndio perto do aeroporto continuava crescendo, mas as temperaturas mais frias facilitavam a batalha.

Incêndios florestais fazem parte do ciclo natural e não são incomuns na Califórnia e em outras áreas do oeste dos Estados Unidos nesta época do ano, mas cientistas apontam que as mudanças climáticas alteram os padrões meteorológicos e tornam os ciclos naturais menos previsíveis.

Dois invernos úmidos, que fizeram a vegetação crescer rapidamente, juntamente com duas temporadas de incêndios leves, deixaram grandes áreas do sul da Califórnia prontas para queimar.

