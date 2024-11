Inflação de serviços está alta e precisa cair para processo de desinflação, diz Campos Neto

(Reuters) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira que a inflação de serviços está muito alta no Brasil e no resto do mundo, apontando que ela precisa cair para que se mantenha o atual processo de desinflação global.

Falando na UK Brazil Conference, promovida pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em Londres, Campos Neto ainda afirmou que o Brasil é o único país do mundo no momento que tem precificação de mercado mostrando alta na taxa de juros.