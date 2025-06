Irã descarta negociar programa nuclear com EUA enquanto Israel continuar sua ‘agressão’

O Irã descartou nesta sexta-feira (20) retomar as negociações sobre seu programa nuclear com os Estados Unidos enquanto Israel não parar os bombardeios iniciados há uma semana contra o seu território.

O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, o tenente-general Eyal Zamir, advertiu, no entanto, que é necessário se preparar para uma “campanha prolongada”.

Israel, potência atômica não oficial, iniciou em 13 de junho uma campanha de ataques aéreos contra o Irã alegando que Teerã estava prestes a conseguir uma arma nuclear. Os iranianos, que negam essa acusação, responderam com lançamentos de mísseis e drones.

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou que o último relatório de sua agência não contém nenhuma indicação de que o Irã esteja atualmente desenvolvendo uma arma atômica.

Nas últimas semanas, negociadores americanos e iranianos realizaram várias rodadas de conversas para um novo acordo sobre o programa nuclear iraniano. O último pacto, assinado em 2015, ficou obsoleto após a saída unilateral dos Estados Unidos em 2018, durante o primeiro mandato de Trump.

Mas as negociações entre Teerã e Washington para um novo acordo foram interrompidas com o início dos bombardeios israelenses. O pacto anterior buscava garantir a natureza civil do programa nuclear iraniano em troca do levantamento gradual das sanções econômicas.

“O Irã está disposto a reconsiderar a diplomacia assim que a agressão cessar”, disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, após uma reunião com seus homólogos europeus em Genebra.

O chanceler acrescentou, no entanto, que seu país era “favorável à continuidade das negociações com o E3 [Alemanha, França e Reino Unido] e a União Europeia”.

O pacto de 2015 foi assinado entre Irã e o P5+1 — Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, mais Alemanha.

A guerra entre Irã e Israel já deixou até agora pelo menos 224 mortos no Irã e 25 em Israel, que também matou vários comandantes militares e cientistas iranianos, além de ter provocado vários danos em sua infraestrutura nuclear.

– ‘Máximo’ de duas semanas-

Em meio as ataques cruzados diários entre os dois países em guerra, os ministros das Relações Exteriores da Alemanha, França e Reino Unido instaram o Irã nesta sexta-feira a não “esperar o fim do conflito” e buscar a via diplomática para resolver a questão de seu programa nuclear.

Os Estados Unidos mantêm a incerteza sobre seu possível envolvimento no conflito.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está intensificando os esforços para convencer o presidente americano Donald Trump a apoiar Israel na guerra.

Embora Israel seja capaz de atacar todas as instalações nucleares do Irã, “toda ajuda é bem-vinda”, afirmou ele na quinta-feira.

O presidente americano insistiu nesta sexta-feira em que o Irã tem no “máximo” duas semanas para evitar possíveis ataques aéreos de Washington.

Somente os Estados Unidos possuem a bomba GBU-57, a única capaz, em tese, de atingir o núcleo do programa nuclear iraniano, enterrado em grande profundidade, em Fordo, ao sul de Teerã.

No oitavo dia de guerra, as sirenes de alerta foram acionadas nesta sexta-feira no sul de Israel após novos disparos de mísseis iranianos. No norte, o Hospital Rambam de Haifa relatou ter atendido 19 feridos, um deles em estado grave.

O Exército israelense também bombardeou lançadores de mísseis no sudoeste do Irã. Ataques também foram relatados em Teerã.

“Lançamos a campanha mais complexa da nossa história”, disse Zamir.

“Apesar do progresso significativo, dias difíceis nos aguardam. Estamos nos preparando para muitas eventualidades”, acrescentou.

– Dias ‘aterrorizantes’ –

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que, se houver uma oportunidade para a diplomacia, Trump a aproveitará. Mas destacou que o Irã tem “tudo o que precisa para conseguir uma arma nuclear em duas semanas”.

Quando Trump retirou Washington do acordo nuclear em 2018, Teerã deixou de cumprir o compromisso de limitar o enriquecimento de urânio a 3,67%.

Atualmente, o Irã enriquece urânio a 60%, enquanto são necessários 90% para desenvolver uma arma nuclear. A República Islâmica garante que seu programa tem apenas fins civis.

Apesar da ambiguidade de Israel sobre o seu arsenal, o Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo calcula que o país possui 90 ogivas nucleares.

A campanha israelense provocou pânico no Irã, com escassez de alimentos e acesso limitado à internet, segundo os depoimentos de pessoas que fugiram dos ataques.

“Estes dias e noites foram aterrorizantes […] As sirenes, os lamentos, o perigo de ser atingido por mísseis”, disse à AFP Mohammad Hassan, estudante da Universidade de Teerã, ao retornar a seu país, o Paquistão.

O Reino Unido e outros países, incluindo a Suíça, que representa os interesses dos Estados Unidos no Irã, anunciaram nesta sexta-feira que retiraram suas equipes diplomáticas do país persa.

