Irmão mais velho dos astros do Oasis é acusado de estupro e agressão sexual

Paul Gallagher, irmão mais velho dos cantores do Oasis, Liam e Noel, compareceu nesta quarta-feira (27) a um tribunal de Londres para responder a acusações de estupro e agressão sexual. 

Durante a audiência, Paul Gallagher, de 59 anos, que enfrenta acusações de estupro, conduta coercitiva e controladora, e três acusações de agressão sexual, apenas confirmou seu nome, idade e endereço. 

O irmão mais velho dos astros do Oasis também enfrenta duas acusações de ameaça de morte, além de agressão, em incidentes que supostamente ocorreram entre 2022 e 2024.

Após a audiência, Paul Gallagher foi liberado sob fiança e deve se apresentar novamente ao tribunal no dia 24 de setembro. 

Seus dois irmãos estão envolvidos em uma turnê internacional com o Oasis, que marca o retorno da banda após a separação em 2009.

