The Swiss voice in the world since 1935

Israel aprova importante plano de colonização na Cisjordânia ocupada

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Israel aprovou, nesta quarta-feira (20), um projeto-chave para a construção de 3.400 casas na Cisjordânia ocupada que, segundo seus críticos, dividiria este território palestino em dois e impediria a criação de um eventual Estado com continuidade territorial. 

“Tenho o prazer de anunciar que há apenas uma hora a administração civil aprovou o planejamento para a construção do bairro E1”, anunciou em um comunicado Guy Yifrah, prefeito da colônia israelense de Ma’ale Adumim, ao leste de Jerusalém.

A possível aprovação deste emblemático e controverso projeto gerou, na semana passada, uma forte oposição internacional. A ONU e a União Europeia instaram Israel a desistir de sua construção.

O ministro israelense das Finanças, Bezalel Smotrich, de extrema direita, pediu na última quinta-feira para acelerar sua implementação e anexar a Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, em resposta aos anúncios de vários países sobre sua intenção de reconhecer um Estado palestino. 

A ONG israelense Paz Agora, contrária à colonização, alertou contra um “plano fatal para o futuro de Israel e para qualquer possibilidade de uma solução de dois Estados” para o conflito israelense-palestino.

Cerca de três milhões de palestinos vivem na Cisjordânia junto com aproximadamente 500.000 israelenses estabelecidos em colônias que a ONU considera ilegais segundo o direito internacional.

A colonização da Cisjordânia, na fronteira com a Jordânia, se manteve sob todos os governos israelenses, tanto de esquerda como de direita, desde 1967. E se intensificou sob o mandato atual, sobretudo desde o início da guerra em Gaza desencadeada em 7 de outubro de 2023, após o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel.

Os confrontos, por vezes mortais, entre populações palestinas locais, o exército e colonos judeus se multiplicaram na região. 

As autoridades israelenses restringem fortemente os deslocamentos de palestinos da Cisjordânia, que dependem de permissões para atravessar os controles e entrar em Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel, ou no próprio território israelense.

acc-hba/mj/cab/mab/mb/yr/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
13 Curtidas
14 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
16 Curtidas
12 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
57 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR