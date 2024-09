Israel mata Nasrallah, líder do Hezbollah

Por Maayan Lubell e Maya Gebeily

JERUSALÉM/BEIRUTE (Reuters) – Israel matou o líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, em um poderoso ataque aéreo em Beirute, desferindo um duro golpe no grupo apoiado pelo Irã, que se recupera de uma crescente campanha de ataques israelenses.

O Exército de Israel informou neste sábado que eliminou Nasrallah no ataque ao quartel-general do comando central do grupo nos subúrbios ao sul de Beirute na véspera. O Hezbollah confirmou que ele foi morto, sem dizer como.

A morte do líder não é apenas um grande golpe para o Hezbollah, mas também para o Irã, removendo um aliado influente que ajudou a transformar o Hezbollah no eixo da constelação de grupos aliados de Teerã no mundo árabe.

Um membro sênior da Guarda Revolucionária do Irã, o vice-comandante Abbas Nilforoushan, também foi morto em ataques israelenses em Beirute, informou a mídia iraniana neste sábado.

O Hezbollah disse em comunicado que continuaria a sua batalha contra Israel “em apoio a Gaza e à Palestina, e em defesa do Líbano e do seu povo firme e honrado”.

A TV Al-Manar do Hezbollah transmitiu versos do Alcorão após o anúncio da morte. Rajadas de tiros foram ouvidas em Beirute.

O ataque aéreo de sexta-feira — uma sucessão de explosões extremamente poderosas que deixaram uma cratera de pelo menos 20 metros de profundidade — abalou Beirute. Israel realizou novos ataques aéreos na área e de forma mais ampla no Líbano neste sábado.

O Exército de Israel havia dito anteriormente que Nasrallah foi eliminado em um “ataque direcionado” à sede subterrânea do grupo, sob um edifício residencial em Dahiyeh — subúrbio ao sul de Beirute controlado pelo Hezbollah.

Afirmou ainda que ele foi morto junto com outro líder importante do Hezbollah, Ali Karaki, e outros comandantes.

“O ataque foi conduzido enquanto a alta cadeia de comando do Hezbollah operava a partir do quartel-general e promovia atividades terroristas contra os cidadãos do Estado de Israel”, declarou.

A morte de Nasrallah é de longe o golpe mais significativo numa quinzena devastadora para o Hezbollah, começando com um ataque mortal a milhares de dispositivos de comunicações sem fio utilizados pelos seus membros.

Israel também intensificou significativamente os ataques aéreos no Líbano, matando vários comandantes importantes do Hezbollah e centenas de outras pessoas em vastas áreas do país.

(Reportagem de Maya Gebeily, Timour Azhari, Laila Bassam e Tom Perry em Beirute; James Mackenzie e Ari Rabinovitch em Jerusalém; Jana Choukeir, Nadine Awadalla, Adam Makary, Jaidaa Taha, Clauda Tanios e Tala Ramadan em Dubai)