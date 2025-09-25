The Swiss voice in the world since 1935

Israel reabrirá na sexta principal passagem fronteiriça entre Cisjordânia e Jordânia

Israel reabrirá, na sexta-feira (26), o principal ponto de passagem entre a Cisjordânia e a Jordânia, segundo autoridades israelenses e palestinas.

“A passagem Allenby estará aberta unicamente para viajantes a partir da manhã de amanhã e funcionará segundo o horário habitual”, declarou, nesta quinta-feira (25), o porta-voz da Autoridade Aeroportuária Israelense após um anúncio similar do presidente da Autoridade de Passagens Palestinas. 

Essa passagem fronteiriça abrirá para os viajantes na sexta-feira de 08h às 12h30 (2h às 6h30 em Brasília), segundo a Direção Geral jordaniana, que não mencionou o transporte de mercadorias. 

Esse posto fronteiriço, localizado no vale do Jordão, é o único que permite aos palestinos da Cisjordânia saírem do território sem ter que passar por Israel, que ocupa a Cisjordânia desde 1967. 

Ele havia sido fechado em 18 de setembro depois que um motorista de caminhão jordaniano que transportava ajuda humanitária para Gaza abriu fogo no lado controlado por Israel, matando dois soldados israelenses. 

O Exército israelense pediu a Amã que suspendesse a passagem da ajuda com destino à Faixa de Gaza, devastada por quase dois anos de guerra. 

