Jair Bolsonaro é levado a hospital em Brasília após “sentir-se mal”

2 minutos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado na semana passada por golpismo, foi levado nesta terça-feira (16) a um hospital de Brasília para realizar exames médicos após “sentir-se mal”, informou sua família.

Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, “sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa” e foi levado ao hospital por “se tratar de uma emergência”, indicou na rede X seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Agentes da Polícia Penal faziam guarda do lado de fora do centro médico, constatou a AFP.

Bolsonaro “fez alguns exames e, neste momento, está com medicação intravenosa”, comunicou sua esposa Michelle Bolsonaro no Instagram.

O ex-presidente, 70 anos, foi condenado na semana passada a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, em um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal (STF).

A Primeira Turma do Supremo o considerou culpado de liderar uma organização criminosa para se manter no poder em 2022, após perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro está em prisão domiciliar preventiva desde agosto em sua residência em Brasília.

Uma equipe médica viajará de São Paulo a Brasília para reforçar seu atendimento, disse a jornalistas o deputado federal bolsonarista Evair Vieira de Melo (PP-ES), à porta do hospital.

“Tudo indica que ele vai ficar para um tempo razoável [no hospital], ou seja, não é uma consulta só de medir pressão e de voltar para casa”, acrescentou.

O ex-mandatário (2019–2022) tem apresentado, nos últimos meses, problemas de saúde recorrentes.

Sua defesa alegou esse motivo para justificar sua ausência nas últimas sessões do julgamento.

No domingo, ele havia sido internado novamente para um procedimento cirúrgico menor e programado, devido a lesões na pele.

Para que sua sentença por golpismo seja efetiva, o STF deve resolver eventuais recursos de seus advogados e dos outros sete corréus também condenados.

Alguns problemas de saúde de Bolsonaro derivam de uma facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018, que deixou sequelas na região abdominal.

