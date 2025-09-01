The Swiss voice in the world since 1935

Japão e Coreia do Sul enfrentaram verão mais quente já registrado

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Japão e Coreia do Sul enfrentaram o verão (hemisfério norte) mais quente já registrado e quebraram o recorde de temperatura alcançado no ano passado, segundo dados oficiais de junho, julho e agosto publicados nesta segunda-feira (1º) pelas respectivas agências meteorológicas.

No Japão, a temperatura média entre junho e agosto foi 2,36ºC superior ao valor médio do período, segundo a Agência Meteorológica Japonesa (JMA).

Foi “o verão mais quente desde o início dos registros em 1898”, indicou a JMA, acrescentando que este foi “o terceiro verão consecutivo com recorde de temperatura”.

No mesmo período, a Coreia do Sul teve a temperatura média de 25,7ºC, “o maior valor desde o início dos registros em 1973”, informou a agência meteorológica do país em um comunicado.

O recorde anterior para o período havia sido registrado no ano passado, com 25,6ºC.

No Japão, o calor provocou a hospitalização de 84.521 pessoas no país entre 1º de maio e 24 de agosto, um pouco mais que os 83.414 hospitalizados durante o mesmo período de 2024, segundo a agência de gestão de incêndios e desastres.

A tradicional temporada japonesa de floração das cerejeiras, em março ou abril, adianta-se a cada ano e às vezes não ocorre completamente, devido ao fato de que o outono e o inverno não são suficientemente frios, explicam especialistas.

Outra mudança visível é que a neve cai cada vez mais tarde no Monte Fuji. Em 2024, o recorde do primeiro registro de neve foi marcado em novembro.

A Coreia do Sul sofre com uma prolongada seca na cidade de Gangneung, onde as autoridades declararam estado de desastre e decretaram restrições no uso da água.

bur-aph-mac/avl/pc/fp/yr

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Marc Leutenegger

Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros?

Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive?

Participe da discussão
60 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
31 Curtidas
59 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR