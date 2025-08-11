Japão ordena que moradores abandonem casas após fortes chuvas

As autoridades japonesas pediram nesta segunda-feira (11) a milhões de pessoas que abandonassem suas residências após as chuvas intensas que provocaram inundações e deslizamentos de terra no sudoeste do país, onde vários moradores estão desaparecidos.

Várias localidades no município de Kumamoto foram afetadas pelas inundações. As cheias dos rios arrastaram veículos e danificaram rodovias.

No período de seis horas, mais de 37 centímetros de chuva caíram na cidade de Tamana, a mais afetada, um recorde para a região, segundo a Agência Meteorológica Japonesa.

“A situação representa um perigo mortal e é necessário garantir a segurança imediatamente”, alertaram os meteorologistas, que pediram “máxima vigilância”.

As autoridades emitiram alerta para mais de três milhões de moradores na região sudoeste do Japão, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres.

Embora as chuvas tenham diminuído neste município, as tempestades podem afetar outras regiões do Japão a qualquer momento, declarou Shuichi Tachihara, diretor da agência meteorológica nacional, em uma coletiva de imprensa.

Segundo a imprensa local, as equipes de resgate encontraram o cadáver de uma pessoa em Kosa, Kumamoto, onde um homem havia desaparecido na manhã desta segunda-feira em um deslizamento de terra.

As autoridades locais não confirmaram a informação até o momento.

Em Misato, no mesmo município, as equipes de emergência conseguiram salvar um idoso preso em sua casa, atingida por um deslizamento de terra.

Outras duas pessoas na cidade de Fukuoka foram arrastadas no domingo pela correnteza de um rio e continuam desaparecidas, informou o canal de televisão NHK.

