Jovem é preso acusado de causar incêndio florestal em Nova Jersey

As autoridades do estado de Nova Jersey anunciaram, nesta quinta-feira (24), a prisão de um homem de 19 anos acusado de iniciar os incêndios florestais que até agora queimaram 15.000 hectares de floresta e levaram à breve evacuação de milhares de pessoas na terça-feira.

Segundo as autoridades, o jovem é acusado de “incêndio provocado com agravantes”.

O incêndio começou nas florestas de pinheiros de Nova Jersey, uma das maiores áreas protegidas na costa leste do país, em um estado que entrou em alerta de seca em março.

De acordo com o Ministério Público local, o incêndio começou com uma “fogueira mal apagada”. A investigação aponta o suspeito como “responsável”.

O incêndio, que se espalha pelo condado de Ocean, região costeira de Nova Jersey, ao sul de Nova York, está 50% controlado, de acordo com a última atualização dos bombeiros, publicada no Facebook.

Até o momento, não houve relatos de vítimas, mas o incêndio destruiu um prédio comercial e pode se tornar o maior incêndio florestal no estado em 20 anos, quando os incêndios devastaram 17.000 hectares.

De acordo com o corpo de bombeiros local, os incêndios normalmente destroem 7.000 hectares de floresta a cada ano neste estado.

As imagens mostram uma camada de fumaça espessa pairando sobre a região e com cheiro forte sentido até em Manhattan, onde as autoridades de saúde alertaram na manhã desta quinta-feira que a qualidade do ar seria afetada e recomendaram que as pessoas “mais sensíveis” limitem suas atividades ao ar livre.

