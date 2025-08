Jubileu dos Jovens termina com grande missa celebrada pelo papa Leão XIV

Mais de um milhão de pessoas compareceram neste domingo (3) a uma missa em Roma presidida pelo papa Leão XIV, no último dia do chamado Jubileu dos Jovens, que reuniu participantes de todo o mundo durante uma semana.

“Aspirem a coisas grandes, à santidade, onde quer que estejam. Não se conformem”, disse Leão XIV em sua homilia.

A missa foi celebrada em uma grande esplanada nas imediações da cidade, assim como o restante da programação do Jubileu dos Jovens, um dos momentos de maior destaque do Ano Santo, que atraiu meio milhão de jovens a Roma.

No sábado, antes de uma vigília noturna liderada pelo pontífice, os organizadores confirmaram a presença de 800.000 pessoas no enorme espaço ao ar livre preparado no distrito de Tor Vergata, perto da capital italiana. E neste domingo, o Vaticano anunciou que o número aumentou para um milhão de participantes.

A maioria dormiu no chão para aguardar a missa de domingo. Entre eles estava o nova-iorquino Christofer Delano, “muito feliz por ver o papa Leão”, mas surpreso com a multidão. “Não esperava ver tanta gente. Sabia que haveria muitas pessoas, mas não sabia que seriam tantas”, declarou à AFP.

“Há uma solicitação importante no nosso coração, uma necessidade de verdade que não podemos ignorar, que nos leva a perguntar: O que é realmente a felicidade? Qual é o verdadeiro sabor da vida? O que nos liberta dos pântanos do absurdo, do tédio, da mediocridade?”, perguntou o papa de 69 anos em sua homilia.

O pontífice não esqueceu os peregrinos que viajaram a Roma de regiões devastadas pela guerra. “Estamos mais perto do que nunca dos jovens que sofrem os males mais graves, causados por outros seres humanos”, disse na oração do Angelus.

“Continuem caminhando com alegria seguindo as pegadas do Salvador e contagiem com o seu entusiasmo e o testemunho da sua fé todos aqueles que encontrarem. Boa viagem!”, afirmou para se despedir dos jovens que agora retornarão para suas casas.

– “Woodstock” católico –

A missa, sob um céu ensolarado, foi acompanhada pela música de um coral e pela presença de quase 450 bispos e 700 padres, todos com túnicas verdes.

O enorme arco dourado que cobria o palco era dominado por uma cruz gigantesca.

Os jovens peregrinos, procedentes de 146 países, segundo o Vaticano, lotaram as ruas de Roma desde segunda-feira, cantando e exibindo bandeiras.

O ambiente festivo chegou ao ponto máximo no sábado, antes da vigília noturna presidida pelo papa, que a emissora italiana Rai chamou de “Woodstock” católico.

Centenas de milhares de jovens acamparam na área da vigília. Grupos religiosos se apresentaram no palco para animar o público.

Leão XIV foi recebido no sábado com gritos e aplausos após sua chegada de helicóptero. Ele percorreu a imensa esplanada no papamóvel, enquanto os peregrinos corriam para tentar observar o pontífice de perto.

Com mais de 500.000 metros quadrados, o espaço reservado para o evento é equivalente a quase 70 campos de futebol.

A peregrinação dos jovens acontece quase três meses após o início do pontificado de Leão XIV e 25 anos após o papa João Paulo II ter organizado o último evento para jovens de tal magnitude em Roma.

Durante a semana, a Igreja organizou várias atividades para os jovens peregrinos, incluindo a transformação do ‘Circo Máximo’ — o local na Roma Antiga onde aconteciam corridas de bigas — em um confessionário ao ar livre.

