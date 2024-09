Kamala promete mais rigor com imigração e controle de fentanil na fronteira

2 minutos

DOUGLAS, Arizona (Reuters) – A vice-presidente e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, visitou na sexta-feira a fronteira entre México e Estados Unidos pela primeira vez na campanha eleitoral de 2024, pedindo maiores restrições à concessão de asilo e prometendo transformar em “prioridade máxima” impedir a entrada de fentanil no território norte-americano.

Kamala detalhou seus projetos para consertar “nosso fracassado sistema imigratório” em Douglas, no Arizona, cidade fronteiriça com menos de 17 mil habitantes. Ela acusou o seu rival, o ex-presidente republicano Donald Trump, de “alimentar a chama do medo e da divisão” quanto ao impacto dos imigrantes na vida dos norte-americanos.

Cerca de 7 milhões de imigrantes foram presos tentando cruzar ilegalmente a fronteira do México com os EUA durante o governo do presidente Joe Biden, de acordo com dados do governo, um número recorde que provocou críticas de Trump contra o presidente e sua vice, e também contra seus colegas republicanos.

A imigração é um assunto importante para os eleitores. A votação no Arizona está apertada, e a grande porção de votantes latinos é cobiçada por ambos os lados. A fronteira sul dos EUA continua sendo um local de entrada de fentanil, uma das substâncias que mais causam overdoses nos Estados Unidos.

Kamala pediu medidas mais punitivas àqueles que cruzam a fronteira ilegalmente, mesmo após a proibição de concessão de asilo para eles, medida que Biden tomou neste ano que reduziu drasticamente o número de cruzamentos ilegais.

“Tomarei mais medidas para manter a fronteira fechada entre os pontos de entrada. Aqueles que cruzarem nossas fronteiras ilegalmente serão apreendidos, removidos e impedidos de entrar novamente por cinco anos”, afirmou.

“Buscaremos acusações criminais mais severas contra reincidentes, e se alguém não pedir uma solicitação de asilo em um posto de entrada e, em vez disso, cruzar ilegalmente, não receberá asilo”, completou.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt; reportagem adicional de Steve Holland e Kristina Cooke)