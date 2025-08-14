The Swiss voice in the world since 1935

Kremlin: Putin e Trump falarão sobre Ucrânia e segurança internacional

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, discutirão formas de solucionar o conflito na Ucrânia durante a reunião de sexta-feira (15) no Alasca, informou o Kremlin.

“Provavelmente é óbvio para todos que o principal tema será a resolução da crise ucraniana”, declarou nesta quinta-feira à imprensa o conselheiro diplomático de Putin, Yuri Ushakov.

A reunião começará às 11h30 locais (16h30 de Brasília) e os dois presidentes concederão uma entrevista coletiva conjunta após o encontro de cúpula na base aérea de Elmendrof, em Anchorage, segundo Ushakov.

O conselheiro afirmou que os preparativos “entraram na fase decisiva” para o primeiro encontro presencial entre os dois presidentes desde o retorno de Trump ao poder em janeiro.

O encontro começará com uma reunião entre Putin e Trump na presença de intérpretes e e, posteriormente, eles continuarão as negociações entre as delegações durante um almoço com a presença de um grupo de especialistas.

“Depois será organizada uma entrevista coletiva para fazer um balanço do que foi discutido”, acrescentou o conselheiro de Putin.

A última coletiva de imprensa conjunta entre os dois aconteceu em 2018, quando Trump e Putin se encontraram em Helsinque. 

A delegação russa será composta pelo ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, o ministro da Defesa, Andrei Belusov, o ministro das Finanças, Anton Siluanov, e o negociador econômico Kiril Dmitriev, segundo Ushakov.

