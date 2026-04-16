Lana del Rey interpreta música-tema de novo jogo de James Bond, ‘007 First Light’

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A estrela americana Lana del Rey irá interpretar a música-tema do jogo de videogame dedicado a James Bond, “007 First Light”, que tem lançamento previsto para 27 de maio, anunciou nesta quinta-feira (16) o estúdio dinamarquês IO Interactive.

A principal canção do jogo, intitulada “First Light”, foi escrita e composta por Del Rey e pelo compositor britânico David Arnold, que já trabalhou na trilha sonora de vários filmes da saga, entre eles “O Amanhã Nunca Morre” (1997) e “Quantum of Solace” (2008).

“Foi um prazer trabalhar com a Lana, que traz uma verdadeira singularidade” à música, declarou Arnold em comunicado, que espera que isso permita “levar Bond a um novo público”.

A canção já está disponível nas plataformas de streaming.

Antes de Lana del Rey, grandes estrelas da música já interpretaram as músicas-tema dos filmes da saga James Bond, como Billie Eilish (“Sem Tempo Para Morrer”, 2020), Adele (“Operação Skyfall”, 2012) e Madonna (“O Mundo Não É O Bastante”, 1999).

“007 First Light” é um dos jogos mais aguardados do ano, e mais de três milhões de usuários já o adicionaram à sua lista de desejos, indicou na terça-feira a IO Interactive.

Disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series no lançamento, o título permitirá aos jogadores encarnar um James Bond de 26 anos que procura obter a sua “licença para matar”.

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