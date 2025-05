Leão XIV explica a escolha do seu nome pelo seu compromisso com a questão social

afp_tickers

1 minuto

O papa Leão XIV explicou, neste sábado (10), que escolheu seu nome papal por seu compromisso com as questões sociais diante dos desafios da nova revolução industrial e da inteligência artificial, durante um encontro com cardeais.

As declarações do novo líder da Igreja Católica, o primeiro papa dos Estados Unidos, são observadas de perto após sua eleição na quinta-feira.

Em um discurso aos membros do Colégio Cardinalício, o pontífice explicou que sua escolha do nome papal reflete seu comprometimento com as causas sociais defendidas por Leão XIII, que durante o século XIX foi um fervoroso defensor dos direitos dos trabalhadores.

“Considerei adotar o nome de Leão XIV. Há várias razões, mas a principal é que o papa Leão XIII, com a histórica encíclica Rerum Novarum, abordou a questão social no contexto da primeira grande revolução industrial”, declarou o pontífice de 69 anos.

“Hoje, a Igreja oferece a todos seu patrimônio de doutrina social para responder a mais uma revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial, que colocam novos desafios na defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho”, disse ele.

O papa prometeu dar continuidade ao estilo de Francisco de “dedicação total ao serviço”, afirmando que ser pontífice implica ser “um humilde servo de Deus e dos irmãos, e nada mais”.

cg/cls/an/pb/aa