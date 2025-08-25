The Swiss voice in the world since 1935
Lil Nas X é acusado de vagar nu por Los Angeles

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O rapper americano Lil Nas X foi acusado nesta segunda-feira (25) de quatro crimes graves após supostamente agredir os policiais que o detiveram na semana passada enquanto vagava nu em Los Angeles.

O artista de “Old Town Road” foi preso na quinta-feira enquanto caminhava nu por uma importante avenida da cidade.

Um vídeo publicado na semana passada inicialmente mostrava o rapper, de 26 anos, com botas de cowboy e roupa íntima branca enquanto passeava pela zona de Studio City.

Mas novas imagens obtidas pelo meio de entretenimento TMZ mostram o artista — cujo nome real é Montero Hill — completamente nu.

As novas informações coincidem com o relato de que “havia um homem nu caminhando pela rua”, conforme disse um porta-voz da polícia à AFP na semana passada.

“Ao chegar, o suspeito atacou os agentes. Ele foi detido e levado para um hospital por uma possível overdose. Foi preso por agressão a um policial”, acrescentou.

Segundo foi informado nesta segunda-feira, os registros judiciais mostram que o artista foi alvo de três acusações de agressão contra um policial e uma acusação de resistência à autoridade.

As imagens da semana passada se tornaram virais e causaram agitação na Internet.

“Não cheguem tarde para a festa esta noite”, gritava o rapper aos transeuntes, embora não estivesse claro a qual festa ele se referia.

Em um momento, ele pediu à pessoa que o gravava com o celular, que aparentemente estava dentro de um carro, para que lhe entregasse o telefone.

“Quero jogá-lo longe para que você nunca mais veja. Não gosto de telefones”, exclamou o rapper. “Não te disse para abaixar o telefone? Ai, ai! Alguém terá que pagar por isso”, acrescentou, enquanto movia o dedo de forma teatral.

hg/amz/sla/db/nn/lm/am

