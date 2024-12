Lula diz que está ‘firme e forte’ após cirurgia

afp_tickers

4 minutos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (13), que está “firme e forte”, em uma mensagem nas redes sociais acompanhada de um vídeo em que aparece caminhando e sorrindo, após a cirurgia de emergência à qual foi submetido na terça-feira para drenar uma hemorragia intracraniana.

“Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! (…) Em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando”, escreveu o presidente de 79 anos, visto pela primeira vez em imagens após a operação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde segue internado.

Lula passou nesta sexta-feira para a unidade de “cuidados semi-intensivos”, informou, em um boletim, o hospital, em cujos corredores o presidente aparece no vídeo publicado hoje.

Uma fonte da Presidência explicou à AFP que o “monitoramento” de Lula, 79 anos, “passa a ser intervalado” e não está sob controle permanente, como quando estava em terapia intensiva.

O presidente “não vai sair do quarto onde está (UTI, Unidade de Terapia Intensiva), mas o monitoramento contínuo vai sendo retirado com a evolução do quadro”, explicou a fonte.

Após deixar os cuidados intensivos, espera-se que Lula deixe o hospital paulista na segunda ou terça-feira da próxima semana e retorne a Brasília.

“O amor que recebo me mantém sempre pronto para seguir”, escreveu em suas redes sociais.

– Caminhando e sorrindo –

No vídeo, é possível ver o presidente com um curativo na cabeça, conversando e rindo ao lado da primeira-dama, Rosângela “Janja” da Silva, e do neurocirurgião Marcos Stavale.

Lula foi operado com sucesso na terça-feira devido a um hematoma intracraniano causado por uma queda que sofreu há dois meses no banheiro do Palácio da Alvorada, a residência presidencial, em Brasília.

Dois dias depois, ele passou por uma intervenção complementar, um cateterismo, para minimizar o risco de novos sangramentos.

“(Lula) está neurologicamente perfeito, está ótimo”, informou o neurocirurgião Stavale em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, após o procedimento.

Uma vez em Brasília, ele precisará de “repouso relativo por algumas semanas”, segundo os médicos.

Lula foi transferido para o hospital em São Paulo na noite de segunda-feira, após sentir dores de cabeça. Os médicos detectaram uma “hemorragia intracraniana”.

– “No exercício” do poder –

O presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada em 19 de outubro e bateu a parte de trás da cabeça. Ele levou pontos e passou por avaliações periódicas durante várias semanas.

A hemorragia detectada o obrigou a passar por uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira para drenar o sangramento e evitar que o hematoma comprimisse o cérebro.

Apesar de continuar hospitalizado, Lula “está no exercício permanente da atividade da presidência da República”, afirmou na quinta-feira o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O problema de saúde de Lula trouxe novamente à tona a questão da sucessão na esquerda brasileira, sem figuras claras para substituí-lo como eventual candidato nas eleições presidenciais de 2026.

O presidente disse em novembro que, caso não haja outro candidato, ele estaria “pronto” para concorrer, embora espere que “não seja necessário” e que haja uma “grande renovação política”.

ffb/dga/dd/yr/jb/mvv