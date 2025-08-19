The Swiss voice in the world since 1935

Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante ‘ameaças’ dos EUA

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em resposta ao que chamou de “ameaças” dos Estados Unidos, que aumentaram a recompensa por informações que levem à captura do venezuelano e lançaram uma operação antidrogas com militares no Caribe.

“Vou ativar nesta semana um plano especial para garantir a cobertura, com mais de 4,5 milhões de milicianos, de todo o território nacional, milícias preparadas, ativadas e armadas”, anunciou Maduro em ato transmitido pela TV, ao ordenar “tarefas” perante “a renovação das ameaças” dos Estados Unidos contra a Venezuela.

mbj/pgf/nn/lb

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
29 Curtidas
54 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
10 Curtidas
10 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você seria político sem receber salário?

Na Suíça, muitos políticos trabalham sem salário fixo, até no Parlamento nacional. É o sistema de milícia: servir por convicção, não por dinheiro.

Participe da discussão
27 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR