Megaprojeto orçamentário de Trump avança no Congresso

O colossal projeto de lei orçamentária do presidente americano, Donald Trump, avançou em uma etapa importante no Congresso na noite de domingo, depois que vários republicanos retiraram sua oposição ao texto.

Trump pediu aos legisladores que agissem rapidamente para aprovar este “projeto de lei magnífico”, especialmente para implementar a extensão de créditos fiscais de seu primeiro mandato, que expiram no final do ano.

De acordo com uma comissão independente do Congresso, essa extensão, juntamente com outras medidas fiscais, aumentaria o déficit federal em mais de 4,8 trilhões de dólares na próxima década (cerca de 27,3 trilhões de reais).

Para compensar parcialmente, o governo pressiona por cortes drásticos em certos gastos, particularmente no Medicaid, o programa de seguro saúde do qual mais de 70 milhões de americanos de baixa renda dependem.

No entanto, dentro do campo republicano, o conflito entre diferentes alas ameaçava atrasar o processo.

A ala moderada teme que cortes significativos no Medicaid representem um risco muito alto antes das eleições de meio de mandato de novembro de 2026.

Para alguns ultraconservadores, no entanto, os cortes são insuficientes.

Vários legisladores conservadores conseguiram atrapalhar temporariamente o processo na sexta-feira ao votar contra o projeto de lei no Comitê de Orçamento.

No entanto, na noite de domingo, eles mudaram de posição e, embora não tenham votado a favor, se abstiveram, permitindo que o texto seguisse seu curso.

Contudo, a batalha está longe de terminar.

Os senadores republicanos já expressaram sua disposição de fazer mudanças no projeto de lei quando o analisarem, para o grande desgosto de Trump, o que faria com que a perspectiva de uma prestigiosa vitória legislativa desaparecesse no curto prazo.

