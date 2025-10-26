Melissa se converte em furacão no Caribe e segue para a Jamaica

A tempestade tropical Melissa, que atinge o Caribe, converteu-se em furacão neste sábado, com uma intensificação rápida esperada, à medida que se desloca lentamente rumo à Jamaica.

“Melissa tornou-se um furacão com ventos sustentados que atingem 120 km/h”, informou no X o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

A tempestade causou a morte de três pessoas no Haiti e deixou uma vítima de 79 anos na República Dominicana, segundo autoridades. O Centro de Operações de Emergência dominicano informou que 9 das 31 províncias do país estavam em alerta vermelho, devido ao risco de inundações e deslizamentos de terra. Cinco abrigos foram ativados na ilha, de 11,4 milhões de habitantes.

O Melissa seguia para a Jamaica, antes de se voltar para o norte, em direção a Cuba. O NHC prevê ventos fortes e tempestades em Jamaica, Haiti e República Dominicana, o que poderia causar inundações repentinas e deslizamentos de terra “potencialmente fatais”.

Os moradores do sudoeste do Haiti devem iniciar “imediatamente os preparativos necessários para proteger suas vidas e propriedades”, alertou o NHC, que acrescentou que o fenômeno pode causar “danos significativos à infraestrutura e, possivelmente, o isolamento prolongado de comunidades”.

As chuvas provocadas pelo Melissa nesta semana inundaram várias ruas da capital jamaicana, Kingston, segundo imagens divulgadas por veículos locais.

Melissa é a 13ª tempestade tropical da atual temporada de furacões no Atlântico, que vai do começo de junho ao fim de novembro.

