Menores de idade são presos por roubo a banco nos EUA

1 minuto

Três menores de idade foram presos por suspeita de roubo a banco no estado americano do Texas, anunciou o escritório do FBI em Houston.

Os menores, de 11, 12 e 16 anos, foram acusados de “roubo mediante ameaça”, informou o FBI na rede X. Eles foram colocados sob custódia nesta terça-feira (19).

O FBI divulgou uma foto dos menores depois do roubo, no último dia 14, acompanhada da legenda: “Acreditem ou não, eles acabaram de roubar um Wells Fargo.”

O gabinete do xerife do condado de Harris disse ao canal de TV local KTRK que os menores entregaram “uma nota ameaçadora” a um funcionário do banco e fugiram a pé com uma quantia em dinheiro. Dois deles foram identificados por seus pais diante de autoridades.

