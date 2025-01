Migrantes enfrentam temperaturas negativas na fronteira com os EUA

afp_tickers

1 minuto

Migrantes se enchem de casacos, luvas, gorros e cachecóis em Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos, para suportar as temperaturas negativas registradas nos últimos dias no norte do México.

A região enfrenta a segunda tempestade deste inverno. Os termômetros registraram nesta semana -3°C em Ciudad Juárez, onde migrantes aguardam para entrar legalmente nos Estados Unidos.

Ao frio se soma “a incerteza” frente à posse do próximo presidente americano, Donald Trump, que prometeu recorrer ao Exército para realizar uma deportação em massa de imigrantes, destacou Carlos Mayorga, pastor e voluntário do coletivo Ángeles Mensajeros, que distribui roupas, comida e café aos migrantes, a maioria da Venezuela e América Central, que não estão acostumados a temperaturas tão baixas.

“Graças a Deus as pessoas aqui nos veem trabalhando e nos dão abrigo”, disse o venezuelano Jorge Peñalver, 28, limpador de carros.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, as temperaturas negativas vão continuar no norte do México, chegando a -15°C em áreas montanhosas dos estados de Chihuahua e Durango.

ai/st/dga/lb