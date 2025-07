Morre Hulk Hogan, lenda da luta livre, aos 71 anos

Hulk Hogan, figura icônica da luta livre profissional na década de 1980, que carregou sua destreza no ringue para engatar uma carreira como ator, morreu nesta quinta-feira (24) aos 71 anos.

Hogan, cujo nome verdadeiro era Terry Bollea, foi declarado morto em um hospital da Flórida depois que a equipe de emergência atendeu a um chamado de parada cardíaca em sua casa em Clearwater, próximo de Tampa, informou a polícia.

Membro do Hall da Fama da WWE, a principal liga de luta livre dos Estados Unidos, o ex-lutador era conhecido por seu físico imponente de 2 metros de altura, bandana e bigode característico, e foi onipresente durante o apogeu do esporte nos anos 1980.

Ele apareceu no cinema, na televisão, nos videogames e em campanhas publicitárias.

Também gerou polêmica, primeiro quando teve vazado um vídeo íntimo, e depois em 2015, quando ressurgiu uma gravação com comentários racistas, incluindo um insulto direcionado a pessoas afrodescendentes.

Hogan também foi notícia nos últimos anos por seu fervoroso apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A World Wrestling Entertainment (WWE) lamentou sua morte, descrevendo-o como “uma das figuras mais reconhecidas da cultura pop” que “ajudou a WWE a alcançar reconhecimento mundial”.

“A WWE expressa suas condolências à família, amigos e fãs de Hogan”, publicou a liga nas redes sociais.

O carisma de Hogan, sua personalidade de herói americano e seu talento para a luta livre transformaram este esporte em entretenimento e alavancaram sua popularidade.

“Hulk esteve do meu lado desde que começamos na luta livre. Um atleta incrível, talentoso, amigo e pai!”, escreveu o ex-lutador Ric Flair.

– Da academia para o Hall da Fama –

Hogan nasceu em 11 de agosto de 1953, no estado da Geórgia, no sul dos EUA. Seu pai era operário da construção civil e sua mãe professora de dança.

A família se mudou para a Flórida quando ele era jovem. Depois de abandonar a faculdade, lutadores perceberam seu potencial em uma academia local, e ele rapidamente começou a competir.

Seu apelido surgiu em parte devido às comparações com o Incrível Hulk, super-herói da Marvel.

Hogan competiu pela primeira vez em 1979 na WWF, hoje WWE. Virou ícone e favorito dos fãs em meados da década de 1980, ao lado de lutadores como Andre the Giant e “Rowdy” Roddy Piper.

Aos 48 anos, em 2002, nos últimos dias de sua carreira competitiva, ele chegou a lutar contra Dwayne “The Rock” Johnson.

Com sua marca “Hulkamania”, Hogan participou de produções da televisão e do cinema, com papeis em filmes como “Rocky III” e “Desafio Total”, além do seriado “Baywatch”.

“Ele era absolutamente maravilhoso e seu talento assombroso tornou Rocky III incrivelmente especial. Meu coração está partido”, disse Sylvester Stallone, astro de “Rocky”.

A WWE o incluiu em seu Hall da Fama em 2005.

Em 2012, quando foi revelado um vídeo de Hogan tendo relações sexuais com uma mulher que não era sua esposa, o lutador entrou com uma ação judicial contra o grupo Gawker Media e ganhou um processo de US$ 140 milhões por invasão de privacidade.

Ele finalmente aceitou um acordo de US$ 31 milhões, mas o caso gerou repercussão após a revelação de que o bilionário do Vale do Silício Peter Thiel havia financiado Hogan em uma tentativa de tirar o Gawker do mercado.

O Gawker encerrou suas atividades meses após o veredicto.

– “Grande amigo” de Trump –

Hogan protagonizou um momento memorável na Convenção Nacional Republicana de 2024, que selou a candidatura de Trump, quando rasgou sua camisa como fazia nas promoções das lutas e revelou uma regata da chapa “Trump-Vance”.

“Com nosso líder, meu herói, este gladiador, reconstruiremos os Estados Unidos”, declarou ele no palanque.

Trump relembrou o discurso “absolutamente eletrizante” do lutador e enfatizou seu comprometimento com o movimento trumpista “Make America Great Again” (MAGA).

“Hoje perdemos um grande amigo (…) Hulk Hogan era ‘MAGA’ de corpo e alma: forte, durão, inteligente, mas com um grande coração”, escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social.

Hogan passou por muitos problemas de saúde nos últimos anos, derivados de golpes que sofreu no ringue.

Ele foi casado três vezes e teve dois filhos com sua primeira esposa, Linda.

