Morre Maria da Conceição Tavares, referência do pensamento econômico desenvolvimentista

1 minuto

BRASÍLIA (Reuters) – Morreu neste sábado a economista Maria da Conceição Tavares, considerada referência do pensamento econômico desenvolvimentista, informou o Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Nascida em 1930 em Portugal, Maria da Conceição Tavares se formou em Matemática e migrou para o Brasil, onde fez graduação em Economia. Foi professora da UFRJ e da Unicamp, além de ter atuado no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e exercido mandato de deputada federal.

“Por sua retidão moral, dedicação e capacidade intelectual, Conceição foi a voz responsável pela persistência do pensamento latino-americano de esquerda no Brasil, tendo fundado as escolas de Campinas, nossa irmã intelectual, e nós mesmos”, disse em nota o instituto da UFRJ.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou homenagem em redes sociais, afirmando que teve a honra de conviver com Tavares, “debatendo o Brasil e os nossos desafios sociais e econômicos”.

“Foi uma economista que nunca esqueceu a política e a defesa de um desenvolvimento econômico com justiça social”, disse. “Meus sentimentos aos familiares, em especial aos filhos, aos muitos amigos, alunos e admiradores de Maria da Conceição Tavares”.