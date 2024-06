Morreu o ator Donald Sutherland, de ‘Jogos Vorazes’, diz seu filho, Kiefer

Donald Sutherland, o ator enigmático cuja longa carreira incluiu filmes como “Jogos Vorazes”, morreu aos 88 anos, anunciou seu filho nesta quinta-feira (20).

“Com pesar, conto a vocês que meu pai, Donald Sutherland, faleceu”, escreveu o também ator, Kiefer Sutherland, na rede social X.

Em mais de 50 anos de carreira e cerca de 200 filmes, Sutherland se consagrou como um ator camaleônico, capaz de interpretar grandes vilões, anti-heróis e personagens românticos.

O canadense recebeu um Oscar honorário em 2017.

“Pessoalmente, o considero um dos atores mais importantes da história do cinema”, escreveu seu filho. “Nunca se intimidou com um papel, fosse bom, ruim ou feio. Ele amava o que fazia e fazia o que amava, e ninguém pode querer mais do que isso. Um vida bem vivida”, acrescentou.

Seu primeiro papel importante chegou em 1967 com “Os doze Condenados”, protagonizado por Charles Bronson.

Outros de seus sucessos incluíram a comédia ácida “M.A.S.H” (1970) e o thriller “Klute – O Passado Condena” (1971), no qual interpretou um detetive particular, em um filme no qual Jane Fonda também atuou.

Em 1977, Federico Fellini o contratou para “Casanova”.

Mais recentemente, Sutherland se destacou como o presidente Coriolanus Snow, o ditador cruel de Panem em “Jogos Vorazes”.

