5 Dicas para quem quer se mudar para o exterior

Um planejamento detalhado é particularmente importante ao emigrar. Jochen Tack / Keystone

Está planejando morar no exterior? O checklist abaixo, acompanhado de dicas de especialistas, pode te ajudar na logística.

11 minutos

Seja por vontade de viajar, ambição profissional ou amor, cerca de 30.000 suíços e suíças deixam o país alpino todos os anos, cruzando fronteiras para realizar seus sonhos. Este checklist oferece dicas para facilitar sua mudança e um guia das etapas logísticas.

Para ajudá-lo a evitar estresses desnecessários, compilamos uma lista de coisas importantes para fazer (e não fazer) durante sua mudança para o exterior. Você pode fazer o download do checklist em PDF aqui.

Planeje sua mudança para o exterior

Elabore um cronograma

A preparação é um aspecto fundamental da sua mudança para o exterior. Nunca é cedo demais para começar. Você deve iniciar os preparativos finais pelo menos dois meses antes do grande dia. Um cronograma vai ajudá-lo a manter tudo sob controle. “Pense em fazer as malas, limpar a casa e preparar as burocracias necessárias”, aconselha Jonathan Landau, CEO da plataforma de mudanças Movu. Lembre-se, por exemplo, que os animais de estimação precisam passar por um processo alfandegário que pode ser bastante demorado. Quanto mais detalhado for seu plano, menos surpresas desagradáveis surgirão no seu caminho.

Selecione o que você quer levar

Vale a pena. Quanto menos coisas você levar, mais barata será a sua mudança para o exterior. Decida quais itens você realmente quer levar. Os pertences desnecessários podem ser vendidos, doados ou descartados. Como em qualquer mudança, pode ser útil conhecer a planta baixa da sua nova casa para decidir como mobiliá-la e planejar eficientemente o transporte dos móveis.

Faça um inventário

Separe um tempo para fazer uma lista detalhada de todos os seus pertences. “Esse inventário não só ajudará na arrumação das caixas, mas também é necessário para a contratação de qualquer seguro de transportes e será exigido na alfândega”, explica Landau.

Com ou sem uma empresa de mudanças?

Pense se você deseja organizar sua mudança por conta própria ou contratar uma empresa especializada em mudanças.

Você está planejando se mudar para outro país da Europa ou para mais longe?

União Europeia (UE) / Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA): na UE, você pode fazer sua própria mudança com um veículo alugado e as regulamentações alfandegárias são simples. Apesar disso, você ainda deve levar em consideração a documentação alfandegária exigida no país de destino, as declarações de trânsito para os países pelos quais passará e o seguro (veja abaixo).

Também é possível organizar uma mudança para fora da Europa de forma independente, mas pode ser um processo demorado e complicado. Certifique-se de que seus bens estejam devidamente embalados e de que a documentação alfandegária seja preenchida corretamente.

Alguns países também têm normas mais rígidas em relação a itens embalados e transportados por conta própria. As empresas especializadas em mudanças internacionais estão familiarizadas com as leis e regulamentações de diferentes países, têm experiência com diferentes opções de transporte e embalagens especiais, além de cuidarem de formalidades como burocracias alfandegárias e autorizações de transporte.

Importante saber: ao escolher um meio de transporte, você precisa pensar para onde está indo, o que está levando, qual é a urgência, quanto vai custar e se você se preocupa com o meio ambiente.

O frete marítimo oferece a melhor relação custo-benefício para famílias maiores, mas pode levar várias semanas.

O transporte rodoviário é geralmente a solução mais eficiente para mudanças dentro da Europa.

O frete aéreo é adequado para quantidades menores ou itens importantes, mas é mais caro.

Empresa profissional de mudanças

Ao procurar uma empresa de mudanças, avalie se ela tem experiência relevante

“Em termos gerais, a mudança de uma família inteira para o exterior pode custar rapidamente entre CHF 15.000 e CHF 20.000” Marcel Jörg, membro da diretoria da associação de empresas de mudanças profissionais na Suíça.

Verifique se a empresa é certificada pela Federação Internacional de Mudanças Internacionais (FIDI)Link externo e dê uma olhada nas avaliações dos clientes online.

Quanto custará uma mudança da Suíça para o exterior?

Contratar um serviço profissional para fazer sua mudança para o exterior custa caro. O preço depende do volume, do meio de transporte e dos serviços dos quais você precisa. Em geral, quanto maior a distância, mais caro o preço. E o custo será mais alto para rotas incomuns ou pouco utilizadas. “De modo geral, a mudança de uma residência inteira para fora da Europa pode custar facilmente entre CHF 15.000 e CHF 20.000 (US$ 16.000 e US$ 23.000)”, diz Jörg.

Para reduzir os custos, faça orçamentos detalhados com diferentes empresas. Evite ofertas se a empresa não tiver feito uma inspeção completa dos seus bens. Certifique-se de que todos os serviços relevantes estejam incluídos: materiais de embalagem, transporte, procedimentos alfandegários e custos como taxas de armazenamento no porto e aluguel de contêineres. Além disso, analise as opções de seguros de transportes, armazenamento temporário e montagem/instalação.

Importante saber: Compartilhar um contêiner pode economizar custos, especialmente para bens menores. No entanto, a remessa pode ser adiada até que o contêiner esteja cheio. Certifique-se de que há uma data de entrega garantida e verifique as consequências caso ela não seja cumprida. not met.

Verifique a cobertura do seu seguro

Faça um seguro de transportes

Está organizando sua própria mudança? Então, informe-se sobre os seguros disponíveis no mercado e contrate uma cobertura.

Se você fizer sua mudança com uma empresa, um seguro básico estará incluído, mas ele geralmente oferece uma baixa cobertura. Jörg adverte: “Se, na pior das hipóteses, todo o contêiner cair no mar, você receberá um valor muito baixo para repor os bens”. Por isso, você deve estudar o contrato cuidadosamente, perguntar se determinados itens estão excluídos da cobertura e, se necessário, contratar um seguro complementar.

Tenha cuidado se você mesmo for embalar os itens. As empresas de mudança geralmente só são responsáveis por danos aos bens que seus funcionários embalaram.

Embale os itens adequadamente

Pegar suas coisas e ir embora? É melhor não. Ao emigrar, seus pertences geralmente passam dias ou até semanas no mar, em portos e em vários meios de transporte. Isso exige uma embalagem adequada.

Faça uma lista de inventário

Preste atenção à etiquetagem e à embalagem

Evite itens proibidos

As autoridades alfandegárias de muitos países publicam informações sobre mercadorias proibidas e restritas em seus sites. “As pessoas continuam tentando enviar baterias de bicicletas elétricas, o que não é permitido”, alerta Jörg, que recomenda que seus bens sejam embalados por uma empresa de mudanças.

Leve documentos importantes em sua bagagem de mão

Envie antecipadamente, por avião, os itens que serão necessários imediatamente após sua chegada ao país de destino ou leve-os com você em sua bagagem pessoal.

ao país de destino ou leve-os com você em sua bagagem pessoal. Deixe seus filhos arrumarem sozinhos as mochilas com seus brinquedos favoritos

Dessa forma, eles levaram consigo um objeto familiar, o que lhes dará uma sensação de segurança. Você pode encontrar mais dicas sobre como se mudar para o exterior com crianças neste artigo:

Preste atenção às normas alfandegárias do país de destino

A alfândega é uma das etapas mais importantes em uma mudança internacional.

“É a mesma coisa se você estiver viajando de caminhão para a França ou de Genebra para Zurique – são as fronteiras que criam obstáculos” Marcel Jörg, especialista em mudanças

Sem a documentação necessária, você corre o risco de seus pertences ficarem presos no meio da viagem. Uma transportadora confiável cuidará da alfândega, oferecendo conselhos e suporte durante o processo.

Faça um inventário

Você deve especificar o que deseja exportar da SuíçaLink externo. Uma lista detalhada dos bens, inclusive veículos particulares, é obrigatória para a saída da Suíça. Na maioria dos países, as autoridades locais também exigirão essa lista na hora da sua chegada. Por precaução, prepare-a em três vias.

Lembre-se da declaração de trânsito

Se você for passar por outros países a caminho do seu destino, provavelmente terá que apresentar uma declaração de trânsito.

Prepare um comprovante de residência

É necessário um comprovante por escrito da mudança de endereço, por exemplo, um contrato de trabalho ou de aluguel.

Informe-se sobre as normas para animais de estimação

Há cada vez mais países preocupados com epidemias e impondo regras rígidas para a importação de animais. Os processos para obter os documentos necessários podem ser demorados.

Não compre nada novo

Com algumas exceções, geralmente é permitido importar seus pertences com isenção de impostos e taxas.

Entretanto, dependendo do país, há exigências de um período mínimo de propriedade antes da mudança. Além disso, esses bens talvez não possam ser vendidos por um determinado período após sua chegada. Em caso de dúvida, é melhor comprar móveis ou eletrodomésticos novos no país de destino.

– Link para as regulamentações de exportação na SuíçaLink externo

– Link para as regulamentações alfandegárias na AlemanhaLink externo

– Link para as regulamentações alfandegárias na FrançaLink externo

– Link para as regulamentações alfandegárias nos Estados UnidosLink externo

– Na plataforma de realocação Movu Switzerland, você encontrará outras orientações de mudança específicas para cada paísLink externo.

Edição: Balz Rigendinger/fh

(Adaptação: Clarice Dominguez)

