Novo julgamento de Harvey Weinstein por estupro começa em Nova York

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Um novo julgamento contra o ex‑produtor de cinema Harvey Weinstein começa nesta terça‑feira (14), por uma acusação de estupro sobre a qual um júri não conseguiu chegar a um veredicto unânime anteriormente.

Já preso por outros crimes, Weinstein é acusado do estupro em terceiro grau da atriz Jessica Mann, que protagonizou a comédia romântica “This Isn’t Funny”, em 2015.

O juiz declarou nulo o julgamento em junho do ano passado depois que o presidente do júri se recusou a voltar a analisar o caso, após um desentendimento na sala de deliberações.

O novo processo de seleção do júri começou nesta terça após uma série de decisões do juiz Curtis Farber, que afirmou que a defesa tentou adiar o julgamento. A escolha dos 12 membros do júri pode durar vários dias.

“Ele está esperançoso e aguarda um processo justo em que os fatos o inocentem”, disse à AFP o porta‑voz de Weinstein, Juda Engelmayer, antes da audiência desta terça.

Weinstein, de 74 anos e usando uma cadeira de rodas por problemas de saúde, cumpre pena de 16 anos de prisão por outro processo na Califórnia, pelo estupro de uma atriz europeia há mais de uma década. Ele recorre dessa condenação e tem uma audiência marcada para 23 de abril.

Ao entrar no tribunal, ele parecia abatido. Usava uma gravata cinza texturizada e um terno escuro, e um oficial retirou suas algemas antes de os possíveis jurados entrarem na sala. Weinstein falou com voz lenta e grave para confirmar que concordava com um tecnicismo jurídico.

O outrora produtor, ganhador de um Oscar, tem enfrentado uma série de processos judiciais desde que as acusações de agressão sexual contra ele se tornaram públicas em 2017, o que contribuiu para impulsionar o movimento #MeToo.

O júri do julgamento realizado em junho considerou Weinstein culpado de agressão sexual contra a produtora cinematográfica Miriam Haley e ele recorreu da sentença. Já da acusação de agressão sexual contra a atriz de origem polonesa Kaja Sokola, ele foi absolvido.

O juiz Farber afirmou que Weinstein não poderia ser interrogado sobre as condenações que estão sendo alvo de recurso.

Weinstein contratou uma nova equipe de advogados, entre os quais estão Jacob Kaplan e Marc Agnifilo, que representa figuras de grande renome, como o rapper Sean “Diddy” Combs.

O ex‑produtor afirma sentir‑se ameaçado no complexo penitenciário de Rikers Island, no Bronx, onde está detido, o que o obriga a passar a maior parte do tempo em regime de isolamento.

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