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Roche avança contra câncer de pulmão

A Roche afirma ter obtido sucesso clínico com um medicamento contra o cancro
Os investigadores não identificaram quaisquer novos efeitos adversos nos doentes que tomavam o medicamento experimental. Keystone-SDA

Um medicamento experimental da Roche apresentou melhores resultados do que os tratamentos atualmente disponíveis para um tipo específico de câncer de pulmão, aumentando a sobrevida dos pacientes sem progressão da doença.

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos
Keystone-SDA

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O grupo farmacêutico suíço anunciou nesta quinta-feira (2) que o medicamento experimental divarasib atingiu os principais objetivos do estudo clínico de Fase III Krascendo 1. O tratamento demonstrou superioridade em relação aos medicamentos sotorasib e adagrasib em pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células (NSCLC) portadores da mutação KRAS G12C, que já haviam recebido tratamento anteriormente.

Segundo a Roche, o divarasib proporcionou maior sobrevida livre de progressão da doença e também melhorou a sobrevida global, embora esse último resultado ainda não tenha sido quantificado.

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A empresa informou ainda que não foram identificados novos efeitos adversos. Os eventos observados foram considerados controláveis e reversíveis.

Os resultados completos do estudo serão apresentados em um próximo congresso médico.

Além do Krascendo 1, o programa clínico inclui outros dois estudos de Fase III. O Krascendo 2 avalia o divarasib como tratamento de primeira linha em combinação com o pembrolizumabe, enquanto o Krascendo 3 investiga o uso do medicamento isoladamente após cirurgia e quimioimunoterapia.

Adaptação: Fernando Hirschy

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