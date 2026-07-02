Roche avança contra câncer de pulmão
Um medicamento experimental da Roche apresentou melhores resultados do que os tratamentos atualmente disponíveis para um tipo específico de câncer de pulmão, aumentando a sobrevida dos pacientes sem progressão da doença.
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O grupo farmacêutico suíço anunciou nesta quinta-feira (2) que o medicamento experimental divarasib atingiu os principais objetivos do estudo clínico de Fase III Krascendo 1. O tratamento demonstrou superioridade em relação aos medicamentos sotorasib e adagrasib em pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células (NSCLC) portadores da mutação KRAS G12C, que já haviam recebido tratamento anteriormente.
Segundo a Roche, o divarasib proporcionou maior sobrevida livre de progressão da doença e também melhorou a sobrevida global, embora esse último resultado ainda não tenha sido quantificado.
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A empresa informou ainda que não foram identificados novos efeitos adversos. Os eventos observados foram considerados controláveis e reversíveis.
Os resultados completos do estudo serão apresentados em um próximo congresso médico.
Além do Krascendo 1, o programa clínico inclui outros dois estudos de Fase III. O Krascendo 2 avalia o divarasib como tratamento de primeira linha em combinação com o pembrolizumabe, enquanto o Krascendo 3 investiga o uso do medicamento isoladamente após cirurgia e quimioimunoterapia.
Adaptação: Fernando Hirschy
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