Nvidia anuncia investimentos de mais de R$ 500 bi em centros de dados da OpenAI

A gigante de microchips Nvidia anunciou, nesta segunda-feira (22), que investirá até US$ 100 bilhões (R$ 534,5 bilhões) na OpenAI para criar uma infraestrutura para a inteligência artificial (IA) de “próxima geração”. 

A “aliança estratégica”, que visa desenvolver uma capacidade maciça de centro de dados, une a OpenAI, uma estrela da IA generativa, e o principal fabricante de chips que impulsionam a tecnologia.

“A infraestrutura computacional será a base da economia do futuro”, disse Sam Altman, diretor-executivo da OpenAI, em um comunicado conjunto. 

“Utilizaremos o que estamos construindo com a Nvidia para criar novos avanços em IA e capacitar pessoas e empresas com eles em larga escala”, acrescentou. 

A parceria permitirá à OpenAI, sediada em San Francisco, construir e implantar centros de dados de IA com sistemas Nvidia, que representam milhões de unidades de processamento gráfico sofisticadas (GPUs), segundo as empresas. 

Espera-se que os primeiros sistemas da Nvidia operem na segunda metade de 2026. 

A OpenAI e a Nvidia acrescentaram que trabalharão juntos para otimizar como o hardware e o software das empresas se complementam mutuamente. 

Não foram dados detalhes financeiros além da possível magnitude do investimento da Nvidia na OpenAI. Os concorrentes da indústria tecnológica Amazon, Google, Meta, Microsoft e xAI, de Elon Musk, têm investido bilhões de dólares em inteligência artificial desde o lançamento bem-sucedido da primeira versão do ChatGPT no final de 2022. 

As GPUs da Nvidia, originalmente projetadas para sistemas de videogames, tornaram-se os componentes básicos essenciais dos aplicativos de inteligência artificial. 

Os gigantes tecnológicos disputam para obtê-las para seus centros de dados e projetos de IA.

