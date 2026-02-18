Oito esquiadores desaparecidos em avalanche na Califórnia são encontrados mortos

Oito dos nove esquiadores que estavam desaparecidos em uma montanha no norte da Califórnia, após uma avalanche, foram encontrados sem vida, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (18), enquanto as operações de resgate continuam sob condições climáticas extremas.

O deslizamento de neve atingiu um grupo de 15 pessoas na terça-feira na montanha Castle Peak, um conhecido destino turístico na cordilheira Sierra Nevada, na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos.

Seis vítimas foram resgatadas em meio a condições climáticas intensas, consequência de uma forte tempestade que atinge a Califórnia desde a segunda-feira, com fortes rajadas de vento e nevascas persistentes.

“Dois dos seis [esquiadores] não podiam se mover. Não podiam caminhar por causa dos ferimentos que sofreram durante a avalanche”, disse a xerife do condado de Nevada, Shannan Moon, em entrevista coletiva. Um deles continua hospitalizado. “Seguimos à procura de um dos integrantes”, acrescentou.

“Dizer que as condições climáticas eram extremas seria um eufemismo: muita neve, ventos com força de furacão, rajadas que tornavam a visibilidade impossível”, detalhou.

A xerife não quis identificar as vítimas após conversar com seus familiares, mas detalhou que são oriundas de diferentes partes dos Estados Unidos.

A avalanche ocorreu na manhã de terça-feira na montanha de 2.777 metros de altitude, que também faz parte da Floresta Nacional de Tahoe, e atingiu um grupo de 15 pessoas: 11 esquiadores e quatro guias da companhia Blackbird Mountain.

O número inicial era de 16, mas as autoridades confirmaram que uma pessoa desistiu do passeio de última hora.

Moon informou que o grupo retornava de um passeio de três dias na região junto com quatro guias quando ocorreu o deslizamento.

“Os indivíduos que sobreviveram contaram que estavam retornando em grupo quando alguém viu a avalanche, gritou ‘avalanche’, e ela os cobriu rapidamente”, disse o capitão Rusty Green.

Os sobreviventes encontraram três das vítimas fatais enquanto esperavam pelo resgate, e depois os socorristas encontraram o restante do grupo.

Os resgatistas esperam por uma janela climática favorável para retirar os corpos da montanha.

As autoridades emitiram um alerta de avalanches da madrugada de terça-feira até a madrugada desta quarta-feira para as montanhas da Sierra Nevada.

O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês) informou que algumas partes da cordilheira podem receber até 2,4 metros de neve até o fim desta quarta-feira, quando se espera que a tempestade se dissipe.

“Havia muitas advertências sobre esta tempestade”, frisou Moon.

“Estamos em contato com a companhia de guias sobre os fatores que pesaram nas decisões que tomaram, mas isto é definitivamente uma advertência para todos”, ressaltou.

