Orações para J.D. Vance na aldeia ancestral de sua esposa na Índia

3 minutos

Todos os dias, em um singelo templo de uma aldeia da Índia, o sacerdote hindu Subhramanya Sharma reza ao seu deus para que J.D. Vance se torne vice-presidente dos Estados Unidos, e sua esposa Usha, de origem indiana, segunda dama.

Diante de uma escultura de prata de Sai Baba, um guru do século XIX reverenciado por seus seguidores como uma divindade, o sacerdote pede bênçãos para o senador republicano e sua esposa.

Vadluru, uma aldeia às margens de um canal, em uma área rural do estado de Andhra Pradesh, é o lar ancestral da esposa de Vance.

“A benzemos”, disse o sacerdote, cujo templo está em um edifício que pertenceu à família de Usha, os Chilukuris.

“Ela pode alcançar posições mais elevadas em sua vida. Os sacerdotes oferecem orações especiais para Usha e seu marido”.

O bisavô de Usha veio de Vadluru, mas seus ancestrais são respeitados no vilarejo como ilustres acadêmicos e conhecedores das escrituras hindus.

Seu pai, Chilukuri Radhakrishnan, com doutorado, cresceu em Chennai e depois estudou nos EUA.

Ele retornou à Índia por um tempo, mas depois se mudou com a família para os Estados Unidos. Usha foi criada em San Diego, Califórnia, conheceu Vance na Faculdade de Direito de Yale e se casou em 2014. Eles têm três filhos.

Usha Vance nunca visitou o vilarejo, mas o sacerdote diz que seu pai esteve lá há três anos e ficou sabendo da situação do templo.

Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Radhakrishnan nos EUA, mas o filme da biografia de Vance, “Hillbilly, a rural elegy”, diz que ele chegou ao país sem “nada”.

A personagem Usha, interpretada pela atriz indiana Freida Pinto, diz no filme da Netflix de 2020 que seu pai teve que “trilhar seu próprio caminho”.

Usha é uma hinduísta devota e recentemente disse à Fox News que a fé fez de seus pais “pais realmente bons… pessoas realmente boas”.

Os moradores do vilarejo agora acompanham a campanha do casal no YouTube e no Facebook, disse o vizinho Venkaa Ramanayya, 70 anos.

“Estamos muito felizes e orgulhosos”, disse ele.

Milhões de indianos fizeram o mesmo que os Chilukuris e, de acordo com o último censo dos EUA, os indianos são a segunda maior etnia asiática nos EUA, chegando a 4,8 milhões em 2020.

A rival de Trump nas eleições de novembro é Kamala Harris, cujo avô materno é natural de Thulasendrapuram, um vilarejo cercado por campos de arroz no estado de Tamil Nadu.

PV Gopalan, o avô materno de Harris, deixou o vilarejo há décadas, mas os moradores dizem que a família mantém vínculos com o local e frequentemente doa dinheiro para a manutenção do templo.

