Pai de Neymar nega que vá pagar fiança de Daniel Alves

2 minutos

Neymar da Silva Santos, pai do atacante Neymar, negou, nesta quinta-feira (21), as informações publicadas pela imprensa espanhola de que irá pagar a fiança de Daniel Alves para que o ex-lateral tenha liberdade provisória enquanto os recursos de sua condenação por estupro sejam examinados.

Em janeiro, antes da sentença, Neymar pai admitiu que deu uma ajuda financeira de 150 mil euros (R$ 811 mil, na cotação atual) para custear a defesa do ex-jogador de Barcelona e PSG, um gesto que foi muito criticado.

“Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo”, escreveu em uma mensagem em sua conta no Instagram.

“Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais”, acrescentou.

Um tribunal espanhol autorizou na quarta-feira que Daniel Alves deixe a prisão sob o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões, na cotação atual) para aguardar a resolução dos recursos contra sua condenação em liberdade.

No entanto, ele terá que ficar ao menos até sexta no presídio de Barcelona em que está detido desde janeiro de 2023 depois que sua defesa não conseguiu depositar a quantia antes das 14h locais (10h de Brasília), quando se encerra o prazo diário para o trâmite.

O brasileiro foi condenado em fevereiro a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona em 2022.

“Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Agora ponto final!”, concluiu Neymar pai.

