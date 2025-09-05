The Swiss voice in the world since 1935

Parlamento da Tailândia elege magnata Anutin Charnvirakul como próximo primeiro-ministro

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O magnata imobiliário conservador Anutin Charnvirakul venceu nesta sexta-feira (6) a votação no Parlamento tailandês para se tornar o próximo primeiro-ministro do país. 

Charnvirakul obteve 331 votos, alcançando assim uma confortável maioria entre os 492 deputados que compõem a Câmara Baixa da Assembleia Nacional da Tailândia, segundo os resultados finais oficiais. 

“O Parlamento aprova a nomeação de Anutin Charnvirakul para o cargo de primeiro-ministro”, declarou o vice-presidente da Câmara, Chalad Khamchuang. 

Horas antes, o ex-primeiro-ministro (2001-2006) e empresário tailandês Thaksin Shinawatra – cujo processo parlamentar afastou seu partido do poder -, deixou o país em um jato privado. 

Thaksin explicou na rede social X que deixou a Tailândia para um exame médico em Singapura, mas que acabou desviado para Dubai devido ao fechamento de um aeroporto. 

A Tailândia enfrentava dificuldades para formar um novo governo desde a destituição de sua primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra, filha de Thaksin, que assumiu o poder em agosto de 2024 e foi definitivamente destituída na semana passada por sua gestão de uma recente crise com o Camboja. 

Com o apoio da oposição no Parlamento, Anutin Charnvirakul – antigo aliado do clã Shinawatra – era considerado o favorito para se tornar primeiro-ministro. 

O político, de 58 anos, lidera o Partido Bhumjaithai e já foi vice-primeiro-ministro, ministro do Interior e ministro da Saúde — mas talvez seja mais conhecido por ter cumprido sua promessa de legalizar a maconha em 2022. 

Ele também coordenou a resposta à pandemia de covid-19 no país, cuja economia depende do turismo.

tp/jts/alh/lgo/hba/dsa/mba/hba/mab/an/jc/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
19 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR