The Swiss voice in the world since 1935

Paul Gallagher, irmão dos músicos do Oasis, se declara inocente de estupro e outras acusações

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

Paul Gallagher, o irmão mais velho dos músicos Noel e Liam do grupo Oasis, declarou-se inocente das acusações de estupro e agressões sexuais durante sua audiência nesta sexta-feira (26) no tribunal penal de Southwark, em Londres.

Este homem de 59 anos é acusado de estupro, três agressões sexuais, ameaças de morte, estrangulamento e agressão com lesões corporais, supostamente ocorridas entre 2022 e 2024.

Paul Gallagher nega todas as acusações contra ele e, após esta audiência, o julgamento começará em setembro de 2027.

A investigação foi aberta em 2024 e, em julho passado, a polícia relatou uma vítima, uma mulher, ao anunciar a denúncia contra Paul Gallagher.

Estas etapas judiciais chegam em um momento em que Noel e Liam Gallagher, os irmãos que estiveram anos em conflitos, fizeram as pazes para relançar o grupo em uma turnê mundial.

Após seus shows no Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos e México, eles planejam se apresentar em breve no Japão, Austrália, Argentina e Brasil.

Paul Gallagher, que nunca fez parte do Oasis, é um ano mais velho que Noel e sete anos mais velho que Liam. Ele cresceu com eles em Manchester.

mhc/cla/cbr/mab/an/dd/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR