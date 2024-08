Petrobras eleva em 7,1% preço do querosene de aviação em agosto

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras informou nesta quinta-feira que o preço médio de venda de querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras teve aumento de 7,1%, o que corresponde a um acréscimo aproximado de 0,27 real/litro.

Com o reajuste a partir desta quinta-feira, há um aumento acumulado no ano de 0,8%, o que representa um acréscimo médio de 0,03 real/litro em relação ao preço de dezembro de 2023.

No comparativo desde dezembro de 2022, houve uma redução acumulada de 18,9%, o que equivale a um decréscimo de 0,96 real/litro, acrescentou a empresa em nota.

A Petrobras, que ajusta os preços do QAV mensalmente, comercializa o combustível produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.