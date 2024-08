Petrobras tem 1º prejuízo em quase 4 anos no 2° tri

Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) -A Petrobras teve um prejuízo líquido de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre, configurando seu primeiro resultado negativo desde o terceiro trimestre de 2020, principalmente devido a efeitos contábeis, informou a petroleira nesta quinta-feira.

No mesmo período do ano passado, a companhia havia registrado um lucro líquido de 28,8 bilhões de reais, enquanto no primeiro trimestre seu resultado líquido foi de 23,7 bilhões de reais.

Os principais impactos no resultado, segundo a companhia, foram uma adesão a um acordo para encerrar uma disputa tributária com o governo e a variação cambial do período.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado totalizou 49,7 bilhões de reais entre abril e junho, queda de 12,3% versus o mesmo período de 2023.

(Reportagem adicional de Andre Romani, Patrícia Vilas Boas e Rodrigo Viga Gaier; edição de Roberto Samora)