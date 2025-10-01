Como as restrições de acesso à Internet afetam você?

O desligamento ou outras barreiras à Internet podem atrapalhar a vida cotidiana, comprometer a segurança, distorcer eleições e prejudicar economias.

Exemplos não faltam: na ChinaLink externo, onde plataformas como Google, Facebook e inúmeros veículos de mídia internacional estão bloqueados.

Mostrar mais Dispositivos anticensura, na mira da ‘Grande Muralha’ informática chinesa Este conteúdo foi publicado em Pequim declarou guerra aos dispositivos que permitem evitar a censura na internet, e por isso empresas e internautas temem, após a recente capitulação da Apple, que esses “túneis” sob a “Grande Muralha informática” da rede chinesa desapareçam. Segundo diferentes estimativas, dezenas de milhões de pessoas na China recorrem a redes privadas virtuais (VPN) para se… ler mais Dispositivos anticensura, na mira da ‘Grande Muralha’ informática chinesa

Outros exemplos: no Irã, que cortou o acesso e proibiu as redes sociais durante a guerra Irã-Israel em 2025; e na Rússia, onde as autoridades reforçaram os controles sobre sites e redes privadas virtuais (VPNs) após a invasão da Ucrânia.

Edição: Virginie Mangin

Adaptação: Alexander Thoele