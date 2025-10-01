Como as restrições de acesso à Internet afetam você?
O desligamento ou outras barreiras à Internet podem atrapalhar a vida cotidiana, comprometer a segurança, distorcer eleições e prejudicar economias.
Exemplos não faltam: na ChinaLink externo, onde plataformas como Google, Facebook e inúmeros veículos de mídia internacional estão bloqueados.
Dispositivos anticensura, na mira da ‘Grande Muralha’ informática chinesa
Outros exemplos: no Irã, que cortou o acesso e proibiu as redes sociais durante a guerra Irã-Israel em 2025; e na Rússia, onde as autoridades reforçaram os controles sobre sites e redes privadas virtuais (VPNs) após a invasão da Ucrânia.
Você já enfrentou proibições, bloqueios ou restrições ao navegar na web? Como isso impactou a sua vida? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo.
Edição: Virginie Mangin
Adaptação: Alexander Thoele
