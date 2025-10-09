Preço recorde do ouro, críticas à política científica dos EUA e o retorno do Macarthismo?

O Capitólio sendo iluminado ao amanhecer do sexto dia da paralisação do governo, no Capitólio, em Washington, segunda-feira, 6 de outubro de 2025. AP Photo/J. Scott Applewhite

Bem-vindo à nossa primeira revista de imprensa de eventos ocorridos nos Estados Unidos e assuntos americanos. Toda semana, analisaremos como a mídia suíça noticiou e reagiu a três artigos importantes nas áres de política, finanças e ciência.

Sem surpresa, o fio condutor de todos os três artigos desta semana é o presidente dos EUA, Donald Trump, que continua a dominar o ciclo da mídia como ninguém antes dele. Analisamos um período fascinante, embora assustador, da história americana – o macarthismo da década de 1950 – e perguntamos se ele está voltando. Além disso, examinamos por que o preço do ouro está disparando e por que os esforços de Trump para transformar o cenário científico dos EUA são um “problema imensamente sério” – também para a Suíça.

Retorno do Macarthismo?

Joseph McCarthy Keystone

Prisões, listas negras e deportações – os Estados Unidos sob o comando de Donald Trump estão entrando em outra era de macarthismo, como afirmam alguns historiadores? A SRF analisa as evidências.

“Primeiro, está sendo feita uma comparação que é certamente plausível e, segundo, ela invoca algo que está ancorado como um conceito na retórica política dos EUA”, disseLink externo o professor de história Olaf Stieglitz ao canal de televisão SRF na segunda-feira.

Joseph McCarthy (1908-1957) foi um senador republicano convencido de que comunistas e espiões e simpatizantes soviéticos haviam se infiltrado no governo dos EUA, nas universidades, em Hollywood e em outros lugares. Ele liderou investigações agressivas sobre “atividades antiamericanas”, envolvendo a repressão política e a perseguição de indivíduos de esquerda (Charlie Chaplin mudou-se para a Suíça depois que McCarthy, incorretamente, o rotulou de comunista). Atualmente, o Macarthismo é usado de forma mais geral para descrever acusações imprudentes e infundadas de traição e extremismo de extrema esquerda, além de ataques pessoais ao caráter e ao patriotismo de adversários políticos.

Stieglitz viu um paralelo com as décadas de 1940 e 1950 na retórica usada por Trump. “Trata-se de acusações sem verificação, de calúnia, de denúncia”, disse à SRF. Ele citou a insinuação de Trump de que o Partido Democrata é de esquerda radical ou que a Antifa é uma organização terrorista. “Essas são acusações que ultrapassam os limites. Mas se você continuar repetindo-as, elas se tornam arraigadas. Isso lembra muito as estratégias retóricas da era McCarthy.”

Mas, diferentemente daquela época, a população dos EUA está em um momento diferente, de acordo com Stieglitz. “Durante a II Guerra Mundial, as pessoas foram inculcadas durante anos a pensar em termos de amigo ou inimigo. Depois da guerra, a retórica foi capaz de seguir em frente de forma relativamente perfeita.” A sociedade americana certamente não é assim hoje, disse ele.

Stieglitz destacou que a acusação de recorrer à retórica macarthista foi feita contra o governo Biden nos EUA não faz muito tempo. Ele foi acusado de censurar a mídia social e de ter uma cultura de cancelamento. “Esse termo é comum – todo mundo associa algo a ele. Agora ele é tão onipresente que pode ser usado por qualquer lado”, disse ele.

No entanto, Stieglitz faz uma distinção clara. “Vejo o que aconteceu com Biden como algo que está dentro das regras rudes, mas comuns, do comportamento democrático. Esse não é mais o campo de jogo no momento.” Para Stieglitz, está claro que o tom nos EUA não está apenas se tornando mais áspero, mas também mais antidemocrático.

O que a Suíça e os Estados Unidos poderiam aprender um com o outro hoje? – debate Swissinfo

Hora de comprar ouro?

Ouro Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

O ouro ultrapassou a marca histórica de quatro mil dólares por onça nesta semana. Até onde ele chegará? Você deve comprar? E o que Donald Trump tem a ver com essa alta? O jornal Tagesanzeiger tem as respostas.

O preço do ouro ultrapassou a barreira dos quatro mil dólares por onça pela primeira vez na terça-feira. O valor do metal precioso aumentou em 50% desde o início do ano.

Isso não foi necessariamente uma boa notícia, ressaltou o Tagesanzeiger, já que o preço do ouro, uma commodity segura, é pressionado pela incerteza, inflação, crises e guerra.

“Um gatilho importante são as políticas erráticas de Donald Trump, que estão perturbando os mercados globais. Suas guerras comerciais com altas tarifas punitivas estão causando incerteza e alimentando temores de inflação”, escreveu o jornal na terça-feira. “Os ataques de Trump ao Federal Reserve dos EUA e a seu presidente, Jerome Powell, também estão desempenhando um papel importante no atual aumento do preço do ouro.”

O governo dos EUA acredita que o dólar está supervalorizado, o que penaliza as exportações das empresas americanas. Portanto, ele quer um dólar mais fraco. Esse é outro motivo pelo qual os investidores estão buscando alternativas ao dólar – especialmente o ouro.

Então, você deve comprar – ou perdeu o barco? “Tudo o que sobe muito também pode cair rapidamente”, alerta o Tagesanzeiger. “O ‘porto seguro’ é fortemente dependente de eventos atuais e expectativas futuras e é correspondentemente volátil.”

No entanto, Thorsten Hens, professor da Universidade de Zurique, diz que, mesmo a quatro mil dólares, “o ouro deve fazer parte de seu portfólio”. “Mas, como em qualquer outro investimento, você deve construir sua posição ideal ao longo de um período de tempo para que não fique muito caro”, disse ele ao Tagesanzeiger.

Por que alguns suíços enterram sua riqueza no jardim – Swissinfo

Vencedor do Prêmio Nobel critica a política científica dos EUA

John Clarke ao telefone após se tornar um dos três cientistas a ganhar o Prêmio Nobel de Física deste ano. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Os esforços de Donald Trump para transformar o cenário científico nos Estados Unidos são um “problema imensamente sério”, diz um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física deste ano.

“O físico ganhador do Prêmio Nobel John Clarke lamenta como as políticas de Donald Trump estão ‘paralisando’ a ciência” foi a manchete do jornal Le Temps na quarta-feira.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, a política científica de Trump resultou em cortes drásticos no financiamento de pesquisas e na demissão em massa de cientistas em órgãos federais. “Isso vai paralisar uma grande parte da pesquisa científica nos Estados Unidos”, disse Clarke à agência de notícias AFP, acrescentando que conhecia pessoas que haviam sofrido grandes cortes em seus financiamentos.

O pesquisador britânico de 83 anos, que recebeu o Prêmio Nobel de Física na terça-feira junto com outros dois cientistas por suas descobertas na mecânica quântica, enfatizou que eles próprios se beneficiaram de recursos significativos na época de seu trabalho, há cerca de quatro décadas.

“Se isso continuar, será desastroso”, alertou Clarke. “Supondo que o atual governo finalmente chegue ao fim, pode levar uma década para voltarmos ao ponto em que estávamos há seis meses.”

O Le Temps também noticiou que várias autoridades do Prêmio Nobel entrevistadas pela AFP disseram que, ao atacar a ciência dessa forma, Trump corria o risco de fazer com que os EUA perdessem sua posição de nação líder em pesquisa científica, com repercussões em todo o mundo.

Os cientistas e as instituições científicas da Suíça também foram afetados pelas políticas de Trump. Os artigos abaixo explicam como.

John Clarke comenta sobre a política científica de Trump – Le Temps Link externo (francês) e Cash Link externo (alemão)

Pressão do governo Trump sobre cientistas chega à Suíça – Swissinfo

Por que os cortes no financiamento da saúde nos EUA estão abalando a ciência suíça – Swissinfo

A próxima edição da newsletter “Notícias dos EUA na imprensa suíça” será publicada na quarta-feira, 15 de outubro. Até a próxima semana!

