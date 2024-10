Suíça continua fraca no combate à corrupção

Com relação aos tribunais federais, o comitê critica o fato da filiação partidária ainda ser o fator decisivo para as candidaturas. Keystone-SDA

A Suíça ainda não está recebendo boas notas do Grupo de Estados do Conselho da Europa quando se trata de combater a corrupção.

Embora tenha havido algum progresso, nem todas as recomendações foram atendidas ou implementadas de forma satisfatória na Suíça, de acordo com o último relatório do Grupo de Estados contra a Corrupção (Greco) do Conselho da Europa. O Greco e o Departamento Federal de Justiça publicaram o relatório na quinta-feira.

O Greco critica a falta de progresso feita pelos membros do parlamento. As declarações sobre interesses particulares apresentadas pelos ministros do governo não contêm dados quantitativos ou responsabilidades, e não são examinadas pelo parlamento suíço. Dessa forma, erros deliberados não podem ser descobertos.

E ainda não há um centro de consultoria específico para ministros do governo sobre questões de integridade. Eles também não são instruídos sobre o assunto.

Com relação aos tribunais federais, o comitê critica o fato de que a filiação partidária ainda é o fator decisivo para as candidaturas. Greco escreve que isso pode colocar as competências dos candidatos em segundo plano. Os juízes continuam a fazer doações para seus partidos.

De acordo com uma pesquisa com juízes, eles próprios querem romper completamente o vínculo tradicional entre os partidos e os membros do tribunal quando se trata de contribuições para o mandato. A maioria gostaria de ver o sistema reformado. Esse foi o resultado de uma pesquisa publicada pela Associação Suíça de Juízes no início de outubro.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

