Associação Suíça de Patrões quer aumentar gradualmente a idade de aposentadoria

Severin Moser, presidente da Associação Suíça de Patrões, diz que uma idade de aposentadoria mais alta ajudará as empresas a combater a falta de mão de obra e a lidar com a diminuição da imigração. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Apesar da votação nacional do mês passado que rejeitou a ideia de aumentar a idade da aposentadoria na Suíça, a Associação Suíça de Patrões está interessada em aumentar a idade da aposentadoria para 66 anos. Isso teria que ser feito em pequenas etapas, de acordo com o presidente da associação, Severin Moser.

3 minutos

Inicialmente, a idade da aposentadoria seria aumentada em meio ano e, posteriormente, em mais meio ano, disse Moser em uma entrevista ao grupo de notícias CH Media, publicada na segunda-feira. Ele acredita que os eleitores suíços concordariam com um aumento mais lento na idade da aposentadoria. Um salto direto para 67 anos não é realista, afirmou.

No dia 3 de março, os cidadãos suíços rejeitaram de forma categórica uma iniciativa popular da seção de jovens do Partido Liberal Radical, de direita. Todos os cantões votaram contra uma idade de aposentadoria mais alta, assim como o parlamento e o Conselho Federal. Inicialmente, a proposta pretendia aumentar a idade atual da aposentadoria de 65 para 66 anos e depois vinculá-la à expectativa de vida. A natureza automática do aumento foi um impedimento, disse Moser.

Diminuição da imigração

O aumento da idade da aposentadoria é um meio de combater a escassez de mão de obra qualificada e diminuir a imigração. Isso garantiria o sistema de pensão por idade do Estado suíço a longo prazo. Moser supõe que a imigração aumentará menos no futuro do que no passado. Isso se deve ao fato de que os países vizinhos também estão sofrendo com a escassez de trabalhadores qualificados.

“Como nos faltará mão de obra qualificada devido à demografia, o crescimento econômico diminuirá, com todas as consequências negativas que isso acarreta”, disse ele com convicção. Assim, segundo ele, as empresas dependem de funcionários que estão na idade atual de se aposentar.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

