Portugal vence Turquia por 3 x 0 e chega confortavelmente às oitavas de final da Euro 2024

Por Sam Tobin

DORTMUND, Alemanha (Reuters) – O primeiro gol de Bernardo Silva em uma grande competição, um calamitoso gol contra de Samet Akaydin e Bruno Fernandes deram a Portugal uma vitória confortável por 3 x 0 sobre a Turquia neste sábado, garantindo sua classificação às oitavas de final como líder do Grupo F da Eurocopa 2024.

Silva deu a vantagem a Portugal aos 21 minutos, completando um cruzamento de Nuno Mendes que desviou em sua direção, antes de Akaydin esquecer de olhar o acontecia ao seu redor e recuar a bola além do alcance do goleiro Altay Bayindir, que havia saído do gol, sete minutos depois.

Fernandes efetivamente matou a partida aos 11 minutos do segundo tempo, quando Cristiano Ronaldo — que poderia ter se tornado o jogador mais velho a marcar na história da Eurocopa — altruisticamente deu o passe para o seu ex-companheiro de Manchester United empurrar às redes.

A vitória garante o progresso de Portugal. A Turquia precisa evitar a derrota na quarta-feira contra a República Tcheca, que empatou por 1 x 1 com a Georgia mais cedo neste sábado, para garantir classificação ao mata-mata.

Portugal começou bem a partida, deu de ombros para os ensurdecedores assobios dos torcedores turcos quando detinha a posse de bola e Ronaldo exigiu uma defesa fácil de Bayindir nos primeiros dois minutos.

A Turquia, que havia perdido todos os seus três jogos anteriores pela Eurocopa contra Portugal sem fazer gol, tentou muitas vezes construir desde o campo de defesa, e a aposta quase se pagou, aos 20 minutos, mas o desarme de Pepe, como último homem da defesa, interrompeu Orkun Kökçü.

Portugal marcou pouco depois, em um rápido contra-ataque pela esquerda, quando Mendes cruzou uma bola perigosa para a boca do gol, que Silva mandou para dentro para fazer seu primeiro gol em seu 15º jogo por Copa do Mundo ou Eurocopa.

Um erro defensivo ampliou a vantagem portuguesa, quando Bayindir saiu do gol para interceptar um passe errado que buscava Cristiano Ronaldo, mas acabou assistindo o recuo de Akaydin passar ao seu lado em câmera lenta.

Kerem Aktürkoglu forçou uma grande defesa de Diogo Costa, quase imediatamente depois, mas no geral a Turquia criou poucas chances preciosas para marcar.

O segundo tempo começou em um ritmo mais morno, antes de o reserva Rúben Neves lançar para Ronaldo, que entregou de bandeja para Fernandes marcar o terceiro.

O jogo foi se acalmando, mesmo depois do técnico da Turquia, Vincenzo Montella, colocar a jovem estrela Arda Güler em campo, mas foi marcado por pessoas invadindo o gramado, tentando tirar um selfie com Cristiano Ronaldo.

(Reportagem de Sam Tobin)