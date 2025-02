Powell: Fed ‘não tem pressa’ de mudar política monetária nos EUA

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira (11) que a instituição não tem pressa de mudar sua política de corte de juros, alegando que o crescimento econômico se mantém resistente, e o mercado de trabalho, relativamente forte.

Sem ceder à pressão do presidente Donald Trump, e em um contexto de indicadores econômicos estáveis, com um aumento leve da inflação, os diretores do banco central americano decidiram no fim de janeiro manter a taxa de juros entre 4,25% e 4,50%, ainda acima de sua meta de longo prazo, de 2%.

“Com a economia se mantendo forte, não precisamos ter pressa de ajustar nossa política” monetária, disse Powell em audiência no Congresso. “Sabemos que flexibilizar a política muito rapidamente, ou em demasia, pode prejudicar o progresso da inflação. Ao mesmo tempo, flexibilizar a política muito lentamente, ou muito pouco, poderia enfraquecer indevidamente a atividade econômica e o emprego.”

Taxas altas encarecem o crédito e desestimulam o consumo e o investimento, reduzindo a pressão sobre os preços, mas também limitam a dinâmica econômica.

No fim do ano passado, autoridades do Fed reduziram a quantidade de cortes de juros que esperam para este ano, e algumas expressaram preocupação com as incertezas comerciais após a vitória de Trump. Diante disso, alguns analistas esperam apenas um ou dois cortes de taxas neste ano.

