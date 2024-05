Powell diz ser improvável que próximo movimento do Fed seja de alta de juros

WASHINGTON (Reuters) – O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que é pouco provável que o próximo movimento na taxa de juros dos Estados Unidos seja de aumento, acrescentando que o foco do banco central norte-americano tem sido manter sua atual postura restritiva.

“Portanto, acho improvável que o próximo movimento da taxa básica seja um aumento. Eu diria que é improvável”, disse Powell em entrevista coletiva, quando questionado sobre os riscos de que as taxas possam precisar subir para reduzir a inflação.

Nesta quarta-feira o Fed anunciou a manutenção de sua taxa básica de juros na faixa de 5,25% a 5,50%, como era amplamente esperado pelo mercado.

Na coletiva realizada após o anúncio do Fed, Powell também afirmou que, depois de alguma turbulência no início do ano, o Fed está agora em busca de evidências mais claras do que está acontecendo com as pressões sobre os preços.

“É apropriado receber um sinal agora e estamos recebendo um sinal” dos dados de inflação, disse Powell.

O chair do Fed reiterou ainda que a iminente eleição presidencial nos EUA, marcada para novembro, não afetará as decisões sobre taxas de juros.

“Estamos em paz com isso, sabemos que faremos o que consideramos ser a coisa certa”, disse Powell sobre a eleição. Ele acrescentou que não há provas, nas transcrições das reuniões do Fed, de que as autoridades tenham permitido que a política afetasse suas escolhas sobre juros.

(Reportagem de David Lawder e Michael S. Derby)