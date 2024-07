Presidente Kagame vence eleições em Ruanda, segundo resultados parciais

O presidente de Ruanda, Paul Kagame, caminha para uma vitória esmagadora nas eleições desta segunda-feira (15), com 99,15% dos votos, segundo os resultados parciais oficiais, após 79% das cédulas terem sido apuradas.

Ruanda realizou eleições presidenciais e legislativas nas quais Kagame, que lidera o país desde o fim do genocídio dos tutsis em 1994, e seu partido, eram os grandes favoritos.

“O candidato da Frente Patriótica Ruandesa (FPR), Paul Kagame, obteve 99,15% dos votos na eleição presidencial, o candidato do Partido Democrático Verde de Ruanda, Frank Habineza, obteve 0,53%, e o candidato independente Philippe Mpayimana obteve 0,32%”, declarou a presidente da Comissão Eleitoral, Oda Gasinzigwa, à televisão nacional.

Nove milhões de cidadãos foram convocados às urnas.

Resultados parciais serão publicados à medida que a contagem avança. Espera-se que os números provisórios sejam anunciados em 20 de julho, disse uma fonte da Comissão Eleitoral à AFP.

Os resultados finais serão conhecidos em 27 de julho.

Concorreram nestas eleições presidenciais os mesmos candidatos que disputaram o cargo em 2017.

Naquela ocasião, o atual chefe de Estado, Paul Kagame, agora com 66 anos, venceu com 98,79% dos votos, contra o líder do único partido de oposição autorizado, Frank Habineza (0,48%), e o independente Mpayimana (0,73%).

Gatangaza Bwiza Nelly, de 21 anos, foi uma das duas milhões de pessoas que votaram pela primeira vez na vida nestas eleições. A estudante afirmou que “esperava ansiosamente por este dia”.

“Acredito que os resultados serão os mesmos das eleições anteriores. É bastante evidente”, comentou.

Neste pequeno país localizado na região dos Grandes Lagos, no leste da África, 65% da população tem menos de 30 anos e só conheceu Kagame, de 66 anos, no poder.

Em julho de 1994, Kagame liderou uma rebelião da FPR que derrubou o governo extremista hutu e pôs fim ao genocídio que, segundo a ONU, resultou em 800 mil mortos, principalmente da minoria tutsi.

Inicialmente como vice-presidente e ministro da Defesa, Kagame liderou de fato o país até ser eleito presidente pelo Parlamento em 2000, após a renúncia de Pasteur Bizimungu.

Desde então, foi reeleito em três eleições com mais de 93% dos votos.

Pela primeira vez, as eleições presidenciais coincidem com as legislativas, onde 589 candidatos disputam os 80 assentos do Parlamento, atualmente dominado pelo partido de Kagame.

