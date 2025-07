Arábia Saudita mira biotecnologia com fundo para envelhecimento

Em 2018, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman anunciou planos para criar a primeira fundação global dedicada ao desenvolvimento de terapias que estendam a vida saudável. Helen James, swissinfo.ch

Série Longevity , Episódio 4: Pesquisadores da longevidade ganharam um novo apoio: a Arábia Saudita. Com até um bilhão de dólares anuais, a fundação Hevolution investe em terapias para prolongar a vida saudável e apoia startups como a suíça Vandria.

Por quase uma década, o biólogo molecular Johan Auwerx lutou para que investidores apoiassem sua teoria de que a urolitina A, um composto natural produzido por nossas bactérias intestinais a partir de alimentos como romãs e nozes, é a chave para um envelhecimento saudável.

Por quase uma década, o biólogo molecular Johan Auwerx lutou para que investidores apoiassem sua teoria de que a urolitina A, um composto natural produzido por nossas bactérias intestinais a partir de alimentos como romãs e nozes, é a chave para um envelhecimento saudável.

Em 2016, a revista científica Nature publicouLink externo um estudo liderado por Auwerx, professor de metabolismo energético na Escola Politécnica de Lausanne (EPFL), mostrando que a urolitina A estimula a mitofagia, um processo que elimina mitocôndrias velhas ou danificadas de nossas células e ajuda a manter a função muscular à medida que envelhecemos. Após seis semanas, camundongos injetados com uma dose diária de Urolitina A corriam mais rápido e por mais tempo em uma esteira. Os vermes que receberam o tratamento viveram 45% mais.

Embora Auwerx tenha conseguido subsídios e pequenas rodadas de financiamento para custear alguns testes em humanos em pequena escala, ele teve dificuldades para garantir os milhões necessários para grandes ensaios clínicos que poderiam dar à Urolitina A a credibilidade científica necessária para se tornar um item essencial nos armários de remédios.

Por que escrevemos este artigo As pessoas buscam há séculos os segredos da longevidade. Grandes avanços na ciência do envelhecimento e na tecnologia (como a inteligência artificial) na última década deram aos cientistas motivos para acreditar que estamos à beira de uma grande descoberta. Isso impulsionou um novo movimento em prol da longevidade, com clínicas e empresas surgindo em várias partes do mundo, como Arábia Saudita, Estados Unidos e Suíça, oferecendo testes sofisticados, novas terapias e um universo de promessas. A Suíça tem sido um ator importante na busca pela juventude eterna desde séculos atrás, quando pessoas de todo o mundo vinham experimentar os poderes curativos de seus banhos termais. As clínicas de bem-estar, os cientistas, os investidores e as empresas farmacêuticas suíças têm avançado no campo da longevidade. Mas até que ponto a mais recente tendência da longevidade é apenas um exagero e uma boa estratégia de marketing? Podemos realmente prolongar nossa vida útil e por que desejamos isso? Este artigo faz parte de uma série que investiga a crescente tendência da longevidade e o papel da Suíça nesse contexto. Você pode encontrar todos os artigos e vídeos da série ao final deste texto.

“O problema com a área do envelhecimento é que ninguém realiza ensaios clínicos rigorosos porque ninguém está disposto a investir em produtos naturais”, disse Auwerx à Swissinfo. “Isso levou a muita semiciência, o que dá uma má impressão da área do envelhecimento, e tornou ainda mais difícil a obtenção de financiamento.”

Mas suas perspectivas e as de pesquisadores da longevidade em todo o mundo receberam um impulso de uma fonte de financiamento improvável: a Arábia Saudita. Em 2018, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman anunciou planos para criar a primeira fundação global dedicada ao desenvolvimento de terapias que prolongam a expectativa de vida saudável. Três anos depois, a Fundação Hevolution nasceu com um orçamento de até um bilhão de dólares (800 milhões de francos) por ano, tornando-se a segunda maior financiadora mundial de gerociência, o estudo dos mecanismos biológicos do envelhecimento.

No início de 2025, a fundação sediada em Riad, que conta com alguns dos principais cientistas do envelhecimento e empreendedores da biotecnologia do mundo em sua equipe executiva e painel científico, havia distribuído 400 milhões em doações, parcerias e investimentos para apoiar 250 cientistas em todo o mundo.

Pesquisadores e empresas suíças estão entre os beneficiários. Os quatro primeiros investimentos da fundação em startups incluíram a Vandria, sediada em Lausanne, que está desenvolvendo tratamentos para doenças relacionadas à idade com base nas descobertas da Auwerx sobre mitofagia. A empresa obteve investimentos da Hevolution, Dolby Family Ventures e ND Capital como parte de uma rodada de financiamento série A que arrecadou 30,7 milhões.

A Timeline, outra empresa com a qual a Auwerx está envolvida, e que vende Urolitina A como suplemento, é uma das 40 semifinalistas do XPRIZE Healthspan. Trata-se de uma competição global de sete anos para desenvolver novas terapias que restauram as funções muscular, cognitiva e imunológica em pelo menos dez anos em pessoas de 50 a 80 anos. A Hevolution é a maior patrocinadora da iniciativa, financiando 40 milhões do prêmio de 101 milhões de dólares.

“O envelhecimento é a crise da mudança climática na biologia humana”, disse William Greene, médico e empreendedor formado nos EUA e agora diretor de investimentos da Hevolution. “Estamos vivendo mais, mas não com mais saúde. Na verdade, o número de anos que vivemos com doenças crônicas debilitantes acelerou e se expandiu, mesmo com a idade.”

A falta de financiamento em larga escala para comercializar inovações na biologia do envelhecimento significa que “qualquer pessoa que busque ter um impacto real no mundo pode ter um impacto real nesta área”, disse Greene.

Preenchendo uma lacuna no financiamento

A ascensão da Arábia Saudita como um importante ator em longevidade faz parte de um esforço maior para diversificar sua economia, afastando-a da dependência de combustíveis fósseis.

Em 2016, o segundo maior produtor de petróleo do mundo lançou a Visão 2030, um projeto para consolidar o país como líder global em setores como saúde, energia renovável, tecnologia e até mesmo esporte.

Com a VisãoLink externo, a Arábia Saudita, que não possui histórico na indústria farmacêutica, pretende se tornar um pólo líder em biotecnologiaLink externo no Oriente Médio até 2030 e globalmente até 2040. Embora isso seja um desafio em áreas como a pesquisa do câncer, onde os EUA e a Europa estão bem à frente, o campo da longevidade, carente de recursos, é outra história.

O orçamento do Instituto Nacional do Envelhecimento (NIA) dos EUA, o maior financiador público mundial de pesquisas sobre envelhecimento, quase triplicouLink externo, chegando a 4,4 bilhões em 2024, ante US$ 1,6 bilhão em 2016Link externo. No entanto, US$ 2,6 bilhões desse valor foram gastos com a doença de Alzheimer e outras áreas da neurociência. A biologia básica do envelhecimento recebeu apenas 400 milhões de dólares. Esses números são insignificantes em comparação com o orçamento total de 47 bilhões de dólares dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, que financiam o NIA.

Embora o governo suíço tenha apoiado inúmeros projetos de pesquisa sobre envelhecimento, a área não conta com um Centro Nacional de Competência em Pesquisa dedicado a essa tarefa, um instrumento de financiamento fundamental para o fortalecimento da pesquisa estratégica em áreas de importância nacional.

A longevidade também está atraindo financiamento privado. Empresas que visam estender a expectativa de vida ou desenvolver medicamentos baseados na biologia do envelhecimento receberam financiamentoLink externo de 8,49 bilhões de dólares em 2024, de acordo com o último relatório anual da Longevity Technology, uma plataforma online que abrange investimentos no setor. Embora esse valor seja mais que o dobro dos 3,82 bilhões em 331 negócios em 2023, ainda é uma gota no oceano em comparação com o financiamento em outras áreas da biotecnologia, que o relatório estimou em cerca de 90 bilhões no ano passado.

O dilema da longevidade

Existem várias explicações para o financiamento escasso. Uma delas é a complexidade do próprio envelhecimento. Empresas e startups financiadas por bilionários que tentaram desenvolver medicamentos e tratamentos antienvelhecimento não obtiveram sucesso.

“Um dos principais motivos pelos quais investidores e grandes empresas farmacêuticas hesitam em se envolver com a longevidade é simplesmente a baixa taxa de sucesso no desenvolvimento de medicamentos na área”, disse Mikka Cabral, consultora sênior da Alcimed, uma consultoria de gestão focada em setores inovadores.

“Quanto mais mirabolantes as ideias, mais difícil é atrair investidores”, disse Marc P. Bernegger, empreendedor suíço cofundador da Maximon, uma empresa de investimentos focada em produtos para longevidade que realiza uma conferência anual de investidores em longevidade no resort de montanha suíço de Gstaad. “Algumas empresas envolvidas em pesquisa nem sequer usam a palavra longevidade porque temem não conseguir financiamento substancial de investidores de capital de risco.”

Outro fator é a ausência de um caminho regulatório para a aprovação de um medicamento antienvelhecimento nos EUA, o maior mercado farmacêutico do mundo, porque o envelhecimento não é classificado como uma doença tratável. Isso significa que o reembolso de seguradoras ou sistemas médicos estatais não é possível, dificultando a geração de vendas multibilionárias e a obtenção de um retorno sólido sobre o investimento.

“O arcabouço regulatório é muito claro: para provar qualquer coisa neste mundo, é preciso ter uma indicação de doença e um desenho de ensaio clínico”, disse Sergey Jakimov, sócio-fundador do fundo de risco de longevidade LongeVC. “As pessoas têm investido em teses brilhantes como a cura do envelhecimento. É uma ótima ideia, mas não funciona para capital de risco.”

Isso levou muitos cientistas envolvidos em pesquisas sobre longevidade a redirecionar seus esforços para a descoberta de novos compostos para doenças específicas relacionadas à idade, que sejam mais promissores em termos de lucro. Enquanto isso, potenciais avanços na ciência básica do que acontece quando envelhecemos e investigações sobre produtos naturais como a Urolitina A, que não têm anos de proteção de patente, têm lutado para encontrar financiamento de longo prazo.

Bem-vindo, novato?

A chegada da Arábia Saudita deu à longevidade um impulso muito necessário. “O que a Hevolution fez é bastante inédito”, disse Jakimov. “Não houve nenhuma iniciativa disposta a investir mais de um bilhão em longevidade.”

A fundação também se destacou por sua abordagem. Não concedeu bolsas para pesquisas sobre doenças específicas, o que é mais comum na área, mas se concentrou na biologia básica do envelhecimento e na descoberta de soluções práticas que retardam ou previnem múltiplas doenças.

Em termos de investimento, o objetivo é tornar as empresas em estágio inicial mais atraentes para grandes empresas farmacêuticas e investidores, assumindo mais riscos e investindo em um horizonte mais longo do que a maioria dos fundos de private equity e venture capital.

“Podemos assumir riscos técnicos criteriosamente”, disse Greene. “Queremos realmente explorar a biologia e a medicina experimental, e esse é um investimento em estágio um pouco mais inicial do aquele com a qual o investidor de risco médio se sinta confortável.”

Uma parte das bolsas também é reservada para cientistas sauditas como forma de desenvolver a expertise em biotecnologia do país.

“A biotecnologia não é apenas competência do sul de São Francisco e Cambridge”, disse Greene. Ela “Está florescendo em outros lugares e não há razão para que não possa florescer em qualquer lugar onde haja talento, ambição e boa ciência, incluindo a Arábia Saudita.”

Embora o dinheiro da Arábia Saudita tenha sido bem recebido em muitos setores, ele também tem seus críticos. Ativistas de direitos humanos, como a Human Rights Watch, levantaram preocupações sobre violações de direitos, a repressão à liberdade de imprensa e limites à liberdade de expressão no Reino.

Muitas pessoas que falaram com a Swissinfo reconheceram essas preocupações e disseram que elas foram levadas em consideração antes do envolvimento com a Hevolution.

“Discutimos fontes de financiamento em geral, mas mesmo para muitos fundos (de capital de risco) não sabemos quem são os sócios limitados e de onde vem o dinheiro”, disse Klaus Dugi, diretor-executivo da Vandria. “Queremos aplicar o dinheiro que recebemos para lidar com necessidades médicas não atendidas e ajudar os pacientes a viverem uma vida melhor.”

Embora a Hevolution tenha inicialmente assumido uma abordagem de alto perfil, ela se tornou praticamente silenciosa nos últimos meses. O último edital para candidaturas a bolsas publicado no site da fundação data de outubro de 2024.

Pouco antes da publicação deste artigo, fontes com conhecimento do assunto informaram que a Fundação Hevolution está passando por mudanças internas que podem afetar a concessão de bolsas. Em uma resposta por e-mail, um porta-voz disse que a fundação “está trabalhando em processos orçamentários internos” e que “o momento certo para isso pode criar desafios para aqueles que dependem do nosso apoio”. Ele acrescentou que “estamos fazendo tudo o que podemos para trabalhar com agilidade”.

A fundação continua dedicada à “visão de prolongar a expectativa de vida saudável” e está totalmente comprometida em continuar apoiando bolsas e investimentos que “incentivem a pesquisa independente e o empreendedorismo”, escreveu ele.

O porta-voz disse que isso fazia parte de “seu processo administrativo e de governança interna anual”, mas algumas fontes sugeriram que atrasos nas aprovações e desembolsos de bolsas poderiam ser devidos à turbulência no financiamento da pesquisa biomédica nos EUA. O presidente Donald Trump cortou o orçamento do NIH, afetando milhares de bolsas, incluindo muitas na área do envelhecimento.

A Hevolution financiou diversas instituições americanas que também recebem bolsas do NIH, incluindo o Instituto Buck para Pesquisa sobre o Envelhecimento e a Faculdade de Medicina Albert Einstein.

Se a fundação recuar depois de prometer tanto, isso poderá representar um duro golpe para a pesquisa sobre longevidade.

“Muitas vezes, com iniciativas voltadas ao envelhecimento, elas se destacam e depois fracassam”, disse Auwerx. “Espero que isso não aconteça com esta.”

Adaptação: DvSperling