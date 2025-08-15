Princesa Anne, uma das mais populares da família real britânica, faz 75 anos

afp_tickers

3 minutos

A princesa Anne, irmã do rei da Inglaterra Charles III, completa 75 anos nesta sexta-feira( 15). Embora não existam dados específicos sobre a porcentagem de britânicos que gostariam que ela fosse rainha em vez do irmão, pesquisas recentes a apontam com uma das integrantes mais populares da família real.

Segunda uma pesquisa do instituto YouGov de fevereiro de 2025, 70% dos britânicos têm uma opinião positiva sobre ela, o que a deixa logo atrás do príncipe e da princesa de Gales, William, filho de Charles III e herdeiro do trono, e sua esposa Catherine.

Em vez de oferecer uma festa tradicional para celebrar seu 75º aniversário, a única mulher dos quatro filhos da rainha Elizabeth II optou por comemorar de maneira privada, navegando pelas Hébridas Ocidentais, na Escócia, com seu marido, Tim Laurence, um oficial aposentado da Marinha Real.

Em junho, ela organizou um fórum especial no Palácio de Buckingham com quase 200 representantes de mais de 100 instituições de caridade que apoia, “para marcar seu próximo 75º aniversário”, informou o Palácio.

– Compromisso com causas sociais –

A princesa Anne é conhecida por ser uma das mais ativas da família real, com um compromisso constante com centenas de organizações de caridade e patronatos, que abrangem educação, esporte e ajuda humanitária.

Em 2024, atendeu a aproximadamente um terço de todos os compromissos reais. A atividade aumentou quando substituiu em vários atos o rei Charles III, diagnosticado com câncer em fevereiro de 2024.

“Sua crença é: permanecer ocupada. Estou aqui para trabalhar. Estou aqui para fazer coisas boas. Estou aqui para conhecer o maior número possível de pessoas”, disse Kevin S. MacLeod, ex-secretário de sua mãe, a rainha Elizabeth II, para resumir a motivação da princesa diante dos compromissos reais.

O hipismo tem um importante papel na vida da princesa, primeira integrante da família a competir nos Jogos Olímpicos, representando o Reino Unido, na cidade canadense de Montreal em 1976.

– Paixão pela equitação –

Como consequência de sua paixão pela equitação, sofreu uma concussão cerebral e ferimentos leves na cabeça no ano passado, o que a levou a passar cinco dias em um hospital. Quinze dias após receber alta, retomou seus compromissos.

A paixão pelo hipismo foi herdada por sua filha Zara Tindall, medalhista de prata no concurso completo de equitação (CCE) nos Jogos de Londres-2012.

Zara Tindall é um dos dois filhos de seu primeiro casamento com o capitão Mark Phillips, de 1973 a 1992. Ela mudou seu sobrenome após casar-se em 2010 com Mike Tindall, ex-jogador de rugby, que disputou a Copa do Mundo de 2003 com a seleção da Inglaterra.

A atriz Erin Doherty, que interpretou Anne na série The Crown, declarou em entrevista ao jornal The Telegraph em 2019 sua paixão pela personagem. “A princesa Anne, honestamente, não significava nada para mim. Quando pesquisei sobre ela, descobri que era uma mulher incrível. Fiquei completamente apaixonada”.

Segundo o The Times, citando uma fonte próxima à princesa, Anne pretende trabalhar até os 80 anos, reduzindo suas atividades até ‘aposentar-se’ definitivamente aos 90.

psr/meb/jc/fp